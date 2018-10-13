В Саратове семерых офицеров полиции привлекли к ответственности за гибель служебных лошадей
Начальник тыла и командир полка понижены в должностях, начальник Управления охраны общественного порядка, начальник УМВД по городу и его заместитель, а так же помощник командира полка предупреждены о неполном служебном соответствии, заместителю начальника полиции Главка объявлен строгий выговор. Лошадей передали в аграрный университет, зооветеринарный техникум и фермерское хозяйство, рассказали изданию «Лента.ру» в Главном управлении МВД по области. Больше года назад ведомство заключило контракт с индивидуальным предпринимателем на работы по уходу за служебными лошадьми. Но тот перепоручил выполнение коммерческой организации. В итоге, как писала пресса, две лошади погибли, а остальные оказались в крайне истощенном состоянии. Сейчас ведется следствие по статье «мошенничество», но обвинения никому не предъявлены.
Комментарии3
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yralez 13 октября 2018 | 05:15
Живодёры......те, кто поручил полицаям беззащитных животных.
kadetkl 13 октября 2018 | 05:18
Сволочи. Мы ответственны за тех, кого приручили.. Такие и мать с квартирой продают.
j_partizan 13 октября 2018 | 06:01
Налицо факт присвоения денежных средств через подставные фирмы, а ответственность - неполное служебное соответствие, выговор и понижение в должности. Т.е. ответственности за преступление снова не наступило.