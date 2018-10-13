В Саратове семерых офицеров полиции привлекли к ответственности за гибель служебных лошадей

Начальник тыла и командир полка понижены в должностях, начальник Управления охраны общественного порядка, начальник УМВД по городу и его заместитель, а так же помощник командира полка предупреждены о неполном служебном соответствии, заместителю начальника полиции Главка объявлен строгий выговор. Лошадей передали в аграрный университет, зооветеринарный техникум и фермерское хозяйство, рассказали изданию «Лента.ру» в Главном управлении МВД по области. Больше года назад ведомство заключило контракт с индивидуальным предпринимателем на работы по уходу за служебными лошадьми. Но тот перепоручил выполнение коммерческой организации. В итоге, как писала пресса, две лошади погибли, а остальные оказались в крайне истощенном состоянии. Сейчас ведется следствие по статье «мошенничество», но обвинения никому не предъявлены.