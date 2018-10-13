Великобритания может ввести санкции против Саудовской Аравии из-за исчезновения журналиста Джамаля Хашогги

МИД страны готовит список представителей силовых структур и должностных лиц в Эр-Рияде, пишет The Independent. Источник издания в околоправительственных кругах считает, что для этого могут применить т.н. «поправку Магнитского», которую не так давно принял парламент. Джамаль Хашогги, известный критическими высказываниями в адрес саудовских властей, пропал после того, как вошел в генконсульство своей страны в Стамбуле. Турецкие власти говорят, что располагают доказательствами, что он был убит в здании. В Эр–Рияде эти обвинения отвергают.