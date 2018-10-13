Великобритания может ввести санкции против Саудовской Аравии из-за исчезновения журналиста Джамаля Хашогги
МИД страны готовит список представителей силовых структур и должностных лиц в Эр-Рияде, пишет The Independent. Источник издания в околоправительственных кругах считает, что для этого могут применить т.н. «поправку Магнитского», которую не так давно принял парламент. Джамаль Хашогги, известный критическими высказываниями в адрес саудовских властей, пропал после того, как вошел в генконсульство своей страны в Стамбуле. Турецкие власти говорят, что располагают доказательствами, что он был убит в здании. В Эр–Рияде эти обвинения отвергают.
Комментарии1
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kadetkl 13 октября 2018 | 05:34
Расчленение тела? А в России только люлей оппозиции иногда вывешивают. Но реденько.. Про убийства раз в 5 лет понимаю (Старовойтова, НЕмцов и т.д.), но что-то там финансовые мотивы значительно больше политических постоянно проскакивают.