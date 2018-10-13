Хиллари Клинтон больше не имеет доступа к секретной информации американского правительства

Как подтвердили в Госдепартаменте США, экс-глава ведомства и бывшая кандидат в президенты сама попросила у юридического комитета Сената отозвать ее доступ к секретным сведениям. Его также отозвали еще у четырех человек, работавших вместе с Клинтон. За год до выборов в Штатах разгорелся скандал, когда ФБР узнало, что Клинтон использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Позже она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку .