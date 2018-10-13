Z Архив новостей новости
5 0 6 0
05:04, 13 октября 2018

Министерство обороны США расследует обстоятельства утечки личных данных своих сотрудников

Как передает Reuters, это произошло из-за хакерской атаки на коммерческую компанию, с которой сотрудничает Пентагон. В ведомстве заверили, что добычей злоумышленников стали данные о небольшом количестве сотрудников министерства. Это, в основном речь, сведения об их поездках. На днях в Конгрессе США был опубликован доклад, где говорилось, что важнейшие системы вооружений, которые использует Министерство обороны США, являются легкой добычей для хакеров. Пентагон, по словам авторов документа, запаздывает с ответом на эту угрозу.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Самое обсуждаемое

Блоги

Один Высоцкий

Высоцкий. Глава 124. «Заехать мне к чечено-ингушам?..» На встрече с артистами театров Высоцкий спел только эту одну песню. Другие были уже неуместны. В зале были те, кто лично пережили депортацию, многие плакали…

5 180 6 28232 06.10
Kвысоцкий, творчество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Сон разума рождает чудовищ? Массированную информационную кампанию Запада против России иначе как параноидальным и истеричным психозом не назовёшь. Причём хроническим…

5 83 6 5333 12.10
Kрф, запад, политика, мнения
Интервью 2018

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский председатель полит. комитета партии «Яблоко»

2990380

5 72 6 5113 12.10
#слушать 49:10 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Проект бюджета на 2019 г. Развитие и 100% выполнение социальных обязательств Москва стягивает ресурсы со всей страны? Наоборот, мы делимся своими ресурсами с другими регионами России…

5 81 6 7660 10.10
Kмосква, бюджет, общество, мнения
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 221 6 21765 10.10
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

ФК «Ахмат» готов при любом исходе уголовного дела трудоустроить Кокорина и Мамаева в команде Они защищали честь России на футбольном поле! Ну была звездная болезнь. С кем не бывает. Есть два пути развития ситуации. От того, какой мы выберем, зависит судьба людей!..

5 54 6 5437 12.10
Kобщество, футбол, скандалы, мнения
Голосование
Для вас присутствие российских военных на территории иностранного государства — это:
5 82 6 8934 10.10
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы

Мы сегодня живем в третьем акте Шварца, когда уже нет веры в то, что чудо может произойти…

5 71 6 8350 12.10
#слушать 01:45:11 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Владимир Познер журналист

О том, чем похожи Россия и США С другой стороны, попробуйте вы найти в американских СМИ, но только в главных, разумеется, что-нибудь позитивное о России. Я пробовал и не нашел…

5 220 6 25731 09.10
Kполитика, общество, сша, рф, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов…

5 101 6 12358 07.10
Kобщество, путин, день рождения, чечня, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи-солдаты сражались в рядах вооруженных сил России, а их родственников выселяли из западных губерний, говоря о том, что они, на самом деле, прогермански настроены…

5 68 6 8766 08.10
8читать ;смотреть
Kистория, видео, национальности, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Россия в спасении не нуждается Не сомневаюсь, что записные русофобы в ПАСЕ попытаются выдать это за свою победу. Только над кем и над чем?..

5 230 6 29955 10.10
Kпасе, рф, государство, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Спасибо судьбе, что у России он есть Нам не всегда везло на лидеров…

5 357 6 48602 07.10
Kпутин, день рождения, власть, мнения
Блоги

МИД РФ: Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность Кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов…

5 84 6 11919 08.10
Kполитика, нидерланды, сша, мид, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ Мы верили в непобедимого Хабиба Мы верили в непобедимого Хабиба Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской…

5 107 6 15452 07.10
8читать ;смотреть
Kспорт, политика, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не надо трогать английских бомжей. Тест на Скрипалей Если Главу так громко наследившего ведомства в течении года не уволят, то это будет подтверждение того, что это был провал. Почему? Путин никогда не идёт на поводу у обстоятельств и на внешнее давление…

5 171 6 59098 06.10
Kпутин, рф, великобритания, шпионаж, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Российская сторона хотела бы прекратить визовую войну с США, сказал посол в Вашингтоне Анатолий Антонов По его словам, такое противостояние является контрпродуктивным

5 8 6 1025
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
На медийном поле Петрова и Боширова сменила другая парочка идиотов. Есть теперь Кокорин и Мамаев, которые не умеют пользоваться стулом, потому что чиновник ушел живым. Хотя виноват был лишь тем, что смахивал на китайца…

5 61 6 135703 10.10
#слушать 52:26 8читать ;смотреть $скачать 12.0 МБ
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 221 6 21765 10.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Обвал Паника верхушки хорошо видна по запущенным слухам о конституционной реформе. Это говорит о том, что там отчаянно пытаются найти способ для того, чтобы сохранить себя во власти…

5 287 6 359969 09.10
Kполитика, власть, общество, рф, события
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ К началу войны все готово К началу войны все готово Путин лишний раз подтвердил, что не прогибается под давлением…

5 90 6 169191 07.10
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7331563
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы

6 3699415

Сегодня в эфире