Министерство обороны США расследует обстоятельства утечки личных данных своих сотрудников

Как передает Reuters, это произошло из-за хакерской атаки на коммерческую компанию, с которой сотрудничает Пентагон. В ведомстве заверили, что добычей злоумышленников стали данные о небольшом количестве сотрудников министерства. Это, в основном речь, сведения об их поездках. На днях в Конгрессе США был опубликован доклад, где говорилось, что важнейшие системы вооружений, которые использует Министерство обороны США, являются легкой добычей для хакеров. Пентагон, по словам авторов документа, запаздывает с ответом на эту угрозу.