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04:04, 13 октября 2018

Народная артистка РСФСР, актриса МХАТа им. Горького Маргарита Юрьева скончалась на 94-м году жизни

Она, как отметили в театре, до последних дней, пока позволяло здоровье, принимала участие в постановках. Ее наставниками были Ольга Книппер-Чехова, Василий Качалов, Алла Тарасова. В театре Юрьева стала известна ролями Анны Карениной, Маши в «Трех сестрах» Чехова, Катерины Ивановны в спектакле «Братья Карамазовы», снималась в фильмах «Сельская учительница», «Урок жизни», «Искатели» и других. Прощание с актрисой пройдет в фойе театра во вторник, 16 октября

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