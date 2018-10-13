Ряд улиц перекроют сегодня в центре Москвы

В городе пройдет осенний мотофестиваль. С 6 утра не будет движения транспорта на улице Косыгина, между проспектами Вернадского и Мичуринским, и Университетской площади, между улицей Косыгина и Университетским проспектом. Также перекрыты проспект Академика Сахарова, улица Маши Порываевой между Садовым кольцом и Каланчевской. Около полудня невозможно будет проехать по Садовому кольцу от проспекта Академика Сахарова до Комсомольского проспекта, самому Комсомольскому проспекту, проспекту Вернадского, Университетскому проспекту. Движение возобновится как только там пройдет мотоколонна.