Учения НАТО в Норвегии не носят провокационного характера в отношении России, заверил генсек альянса Йенс Столтенберг

По его словам, маневры Trident Juncture 2018, которые стартуют в конце месяца, открыты и предсказуемы. В интервью Норвежскому телеграфному бюро Столтенберг заметил, что у всех стран есть право тренировать свои вооруженные силы. Если НАТО хочет предотвратить возможные нападения на своих членов, то организация должна показать свою мощь, объяснил генсек альянса появление у берегов Норвегии американского авианосца «Гарри Трумэн». Авианосная группа США прибыла в Норвегию впервые за почти 30 лет. Всего в маневрах примут участие порядка 50 тысяч человек из 31 страны.