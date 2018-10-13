Социальная сеть Facebook снизила количество пострадавших от недавней хакерской атаки

По словам ее представителей, речь идет не о 50 млн., а о 29 млн. пользователей. При этом почти в половине случаев была украдена информация более существенная, чем имя пользователя и адрес его почты. Это в том числе данные о поле, семейном статусе, месте жительства, дате рождения, последнего местоположения, откуда пользователь заходил в сеть, либо 15 его последних поисковых запросов. Злоумышленники использовали уязвимость в коде Facebook, признали в компании. И заверили, что эту ошибку уже устранили.