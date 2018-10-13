Российская сторона хотела бы прекратить визовую войну с США, сказал посол в Вашингтоне Анатолий Антонов

По его словам, такое противостояние является контрпродуктивным. Соединенные Штаты ввели дополнительные ограничения на выдачу виз тем лицам, которые работали в российских посольствах в европейских странах, обратил внимание Антонов. Вашингтон, заметил глава дипмиссии, предупредил, что не будет выдавать визы тем, кто был выслан из этих государств. Россия, добавил посол, также каждые две недели направляет властям США ноту с требованием разрешить сотрудникам посольства посетить заблокированную дипломатическую собственность Москвы в США. Блокировка связана с санкциями по делу о вмешательстве в президентские выборы.