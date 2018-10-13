Российская сторона хотела бы прекратить визовую войну с США, сказал посол в Вашингтоне Анатолий Антонов
По его словам, такое противостояние является контрпродуктивным. Соединенные Штаты ввели дополнительные ограничения на выдачу виз тем лицам, которые работали в российских посольствах в европейских странах, обратил внимание Антонов. Вашингтон, заметил глава дипмиссии, предупредил, что не будет выдавать визы тем, кто был выслан из этих государств. Россия, добавил посол, также каждые две недели направляет властям США ноту с требованием разрешить сотрудникам посольства посетить заблокированную дипломатическую собственность Москвы в США. Блокировка связана с санкциями по делу о вмешательстве в президентские выборы.
Комментарии4
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severnaj 13 октября 2018 | 04:14
Обломитесь.
dominator13 13 октября 2018 | 04:19
Заскулили как побитые сучки,заползали на брюхе перед дядюшкойСэмом!
с колен и на брюхо, поджав хвосты.
Позорище!
alien_3 13 октября 2018 | 04:39
dominator13: Как шпионить то если не дают? Контрпродуктивно это для шпионов. К тому же, в бывшей собственности не все дожгли до конца, труба в прошлый раз засорилась.
jurmak 13 октября 2018 | 04:27
Относитесь к другим так как хотите чтобы так относились к вам