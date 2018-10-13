Космонавт Алексей Овчинин из экипажа аварийного «Союза» сможет отправиться в космос не ранее 2020 года

До этого срока состав экспедиций сформирован, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. У космонавтов из этих команд есть круг конкретных заданий, на это завязана логистика по доставке грузов и оборудования. В четверг ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту. Космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Сообщалось, что Овчинин в ноябре должен был выйти в открытый космос для обследования корпуса корабля «Союз МС-09», в котором ранее обнаружили отверстие. Теперь эти работы перенесены на декабрь, когда ожидается прибытие очередной экспедиции.