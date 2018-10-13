Союз биатлонистов России разрешил семи спортсменам выступать за Белоруссию и Украину без двухлетнего запрета

В организации отметили, что при этом учитывались дружеские и конструктивные отношения между федерациями, и интересы самих биатлонистов. Федерация биатлона Украины просила дать согласие на переход Анастасии Рассказовой и Екатерины Бех. Федерация биатлона Белоруссии — Елены и Ирины Кручинкиных, Анны Мусатовой, Арины Яборовой и Никиты Лобастова.