Жители Армянска на севере Крыма вновь жалуются на химические выбросы
По их словам, в этот раз опять причиной стал кислотонакопитель завода «Титан», пишет «Новая газета». У детей наблюдаются те же симптомы, которые были летом, когда их эвакуировали из города. В четверг, по сведениям издания, на ухудшение самочувствия начали жаловаться и жители соседних с Армянском сел, а также расположенного в 20 километрах Красноперекопска. Власти обвинили тех, кто пожаловался на ухудшение самочувствия в самопиаре и попытках дестабилизировать ситуацию.
Комментарии1
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irdo 13 октября 2018 | 03:10
Где Горный с отчетом, как хорошо в Крыму?