Французская полиция задержала российскую активистку Надежду Петрову

Участница движения «Артподготовка», которое признано судом экстремистским и запрещено, была заочно арестована в России. Как пишет сайт проекта «ОВД-Инфо», Петрову задержали, когда она приехала в префектуру Ниццы для подачи заявки на политическое убежище. Ранее в политическом убежище ей и ее мужу отказала Австрия. Петрову обвиняют в создании террористического сообщества и организации теракта, прохождении обучения террористической деятельности либо финансировании терроризма. Основатель движения Вячеслав Мальцев покинул Россию. Сейчас его обвиняют в призывах к экстремистской деятельности.