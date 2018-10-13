Покупатель картины британского художника Бэнкси заплатит за нее, несмотря на то, что она была порезана на шредере

Как передает ВВС, жительница Евросоюза на условиях анонимности предложила более 1 млн. фунтов за эту работу. Теперь она считает, что ценность этого произведения только выросла. Бэнкси признал, что разместил внутри рамы у картины «Девочка с воздушным шаром» измельчитель для бумаги. Он запустился как только полотно было продано на торгах Sotheby’s. Теперь оно называется «Любовь в мусорной корзине».