Фигурант дела «Нового величия» Вячеслав Крюков приостановил голодовку

Об этом сообщает правозащитник Евгений Еникеев. Крюков объявил голодовку более месяца назад. Не так давно врачи зафиксировали в его организме серьезные изменения. Ближайшее время Крюков проведет в больнице при СИЗО. Всего по делу «Нового величия» проходят 10 человек. Адвокаты обращают внимание, что показания давал штатный сотрудник ФСБ, который сам состоял в организации. В начале сентября после продления ареста голодовку объявил еще один фигурант, Руслан Костыленков.