Сотрудники московского СИЗО-4 «Медведь» обвиняются в вымогательстве, взятках и избиениях до смерти
Всего по делу проходят шесть человек, из которых трое работали в изоляторе. По версии следствия, 4 года назад один из обвиняемых, осужденный за особо тяжкое преступление, вместе с остальными обвиняемыми силой завладели правом собственности на комнату в коммунальной квартире, которая принадлежала арестованному москвичу. В деле фигурируют и другие эпизоды.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
pusin_patriot 13 октября 2018 | 02:19
"завладели правом собственности на комнату в коммунальной квартире"
"на комнату в коммунальной квартире"
"комнату в коммунальной" - Избиения до смерти.
"Родиться в России – родиться в тюрьме, Родиться в тюрьме – оказать в говне"
Там уже пыток было по всей программе с изобличениями и ни одной отставки. Похоже все друзья.
Похоже у головы уши гнилые и ботекс уже видимо для телевизора со щек свисает в прямых рельефах видимых вставок.