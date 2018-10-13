Сотрудники московского СИЗО-4 «Медведь» обвиняются в вымогательстве, взятках и избиениях до смерти

Всего по делу проходят шесть человек, из которых трое работали в изоляторе. По версии следствия, 4 года назад один из обвиняемых, осужденный за особо тяжкое преступление, вместе с остальными обвиняемыми силой завладели правом собственности на комнату в коммунальной квартире, которая принадлежала арестованному москвичу. В деле фигурируют и другие эпизоды.