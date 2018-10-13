Ингушетия получила по соглашению с Чечней более 7 тысяч га леса
Граница между двумя республиками была установлена по реке Фортанга, сказал «Эху» министр по экологии и природным ресурсам Ингушетии Магомед Бабхоев. Кроме того, добавил он, федеральный заповедник «Эрзи» останется на территории Ингушетии. В столице республики Магасе уже две недели не прекращается акция протеста против соглашения о границе, которое подписали в конце сентября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров. Протестующие требуют отменить действие договора, а также добиваются отставки руководства республики.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
i_one_off 13 октября 2018 | 02:24
Это у нас теперь будет как Северная и Южная Корея? Разумеется, только в смысле раздела территорий.
imamilov 13 октября 2018 | 02:48
Да сколько уже можно!!! Ингушетия- это люди которые там живут или считают своей Родиной- НЕ ХОТИМ МЫ никакого обмена размена подарков за нашей спиной- и не позволим вороватому приказчику распоряжаться нашей судьбой! Почему ни один ваш журналист не поинтересуется о чем он говорит по ингушски- там и разжигание розни и признание в собственной глупости и превышении своих полномочий и подтверждение декоративности парламента- он возмущается как так, почему депутаты его не слушают- я сказал и нечего обсуждать- идите со своим мнением.... и отрицание каких бы то ни было выборов, отчаянно обращенное к жителям- цените что представители ваших фамилий занимают должности, имеют возможности и распоряжаются...- ну вы понимаете- сказал так прямо как мог- очень боится уголовного преследования в скором будущем. Если вы ЭХО, так вперед, оправдайте свое название- будет очень интересно всем послушать Героя неизвестного подвига в неизвестной войне- прямо выкладывайте с ютьюба с субтитрами.И сравните с тем, что говорят митингующие..... Кстати, количество высокопоставленных чиновников, готовых сотрудничать со следствием- это примерно... все кроме него самого ну и парочки абсолютно неадекватных, живущих в какой то параллельной вселенной!