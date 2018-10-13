Великобритания отказывается выдавать визы российским дипломатам, пожаловался посол в Лондоне Александр Яковенко
Из-за этого в дипмиссии пока не могут заполнить места тех работников, которых ранее выслали британские власти. Работа посольства затруднена, сейчас здесь осталось с десяток сотрудников, добавил Яковенко. Лондон выслал 23 российских дипломата после покушения в Солсбери на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Британские власти обвиняют в этом российскую военную разведку, Москва обвинения отвергает.
Комментарии7
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alex_melnikov Алексей Мельников 13 октября 2018 | 01:16
Не надо было убивать, врать и хамить.
turrinn 13 октября 2018 | 01:23
не кипишуй, яковенко,
пиши в спортлото.
stopkran1969 13 октября 2018 | 01:24
Да посол этот яковенко...
salut__521 13 октября 2018 | 01:38
А может, отравителям выдавать вместе с визами ещё и талоны на усиленное отравительское питание?..
ed81 13 октября 2018 | 01:44
Наконец-то, Великобритания разобралась с кем имеет дело..
gadbatat 13 октября 2018 | 01:45
во первых плевать в рашу модно
а во вторых плевать в рашу приятно.
slavio 13 октября 2018 | 01:52
Теперь некому ,сложно стало киллеров по Британии курировать