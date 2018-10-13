Великобритания отказывается выдавать визы российским дипломатам, пожаловался посол в Лондоне Александр Яковенко

Из-за этого в дипмиссии пока не могут заполнить места тех работников, которых ранее выслали британские власти. Работа посольства затруднена, сейчас здесь осталось с десяток сотрудников, добавил Яковенко. Лондон выслал 23 российских дипломата после покушения в Солсбери на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Британские власти обвиняют в этом российскую военную разведку, Москва обвинения отвергает.