Израиль прекратил поставки топлива в сектор Газа
Это связано с новой волной беспорядков на границе. Накануне в результате столкновений палестинцев с силами безопасности Израиля погибли не менее 7 демонстрантов, более 250 пострадали, говорят в министерстве здравоохранения анклава. Протестующие жгли покрышки и бросали камни в израильтян. Как пояснили в Иерусалиме, военные открыли огонь по группе, которая проникла сквозь забор безопасности. Протесты на границе не стихают с конца марта.
Комментарии2
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olenenok_zed 13 октября 2018 | 01:26
ой мои рога. )) а я думал там мир. который установил Израиль. на пару с США
империя зла вещает, как там все хорошо ) как палестинцы классно живут и прочие блага )
одно только, эти новостные сводки, лживые и проплаченные
papakota 13 октября 2018 | 01:45
Зачем Израиль вообще начинал поставлять туда топливо? Пусть Египет поставляет... У них общая сухопутная граница.