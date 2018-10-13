Израиль прекратил поставки топлива в сектор Газа

Это связано с новой волной беспорядков на границе. Накануне в результате столкновений палестинцев с силами безопасности Израиля погибли не менее 7 демонстрантов, более 250 пострадали, говорят в министерстве здравоохранения анклава. Протестующие жгли покрышки и бросали камни в израильтян. Как пояснили в Иерусалиме, военные открыли огонь по группе, которая проникла сквозь забор безопасности. Протесты на границе не стихают с конца марта.