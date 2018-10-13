Иностранные инвестиции в российский бизнес сократились в третьем квартале на $6 млрд
Экономисты называют падение рекордным, пишет РБК. Согласно данным Центробанка, с которыми ознакомилось издания, такого квартального сокращения прямых иностранных инвестиций не происходило почти четверть века. Эксперты объясняют ситуацию тем, что из-за санкций американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов целого ряда российских компаний.
Комментарии1
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valia47 13 октября 2018 | 01:41
Это хорошо. Исправить уже все-равно невозможно, так что чем быстрее, тем лучше. Строй рухнет кардинально. Горбачев не смог, Ельцин не смог и Путин ек сможет. Есть надежда что следующие напрягут мозги, учтут мировой опыт и опыт своих провалов.