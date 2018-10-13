Экономисты называют падение рекордным, пишет РБК. Согласно данным Центробанка, с которыми ознакомилось издания, такого квартального сокращения прямых иностранных инвестиций не происходило почти четверть века. Эксперты объясняют ситуацию тем, что из-за санкций американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов целого ряда российских компаний.