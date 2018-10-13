Совет безопасности России обсудил ситуацию вокруг Русской православной церкви на Украине
Заседание прошло накануне вечером после рабочего визита президента Владимира Путина в Белоруссию, рассказали в Кремле. Константинопольский патриархат отменил анафему и все запреты, наложенные РПЦ на глав неканонических украинских церквей. А еще отменил действие томоса 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского. Таким образом, сделав первый шаг к автокефалии православной церкви на Украине. Московский патриархат настаивает, что это решение ведет к расколу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне назвал действия Константинопольского патриарха Варфоломея провокацией, которую поддерживают США.
Комментарии7
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danko1 13 октября 2018 | 01:18
Совсем плюют на Конституцию, забыв, что церковь отделена от государства.
Видно провокации на СБ планируют, зашлют кого-нибудь под видом прихожан.
idruker 13 октября 2018 | 01:24
danko1: Да нет. Там планы позначительнее будут: готовят почву для захвата Проливов наконец. Многовековая мечта российских царственных особ. Что им какая то УПЦ? Пойдут войной на константинопольского патриарха, ну заодно и Проливы прихватят, раз уж они так плохо лежат
gadbatat 13 октября 2018 | 01:37
danko1:
боширова и пидрова
stopkran1969 13 октября 2018 | 01:21
А положение русских в РФ чего не обсудили? Тех, кто за 3500 руб.в месяц должны проживать? Или у кирюхи томос вырос?
danko1 13 октября 2018 | 01:34
stopkran1969: Меня беспокоит помимо беззаконности срочность этого ночного заседания.
Как бы полноценную войну не затеяли для поднятия рейтинга "президента", который растет только во время войн.
Но не учитывают тупицы, далекие от народа, что приверженцев у Гундяева в России нет.
Даже по данным ВЦИОМа на Рождество и Пасху посещают только 2% россиян. Гундяев даже у верующих вызывает презрение.
Да и поднять рейтинг Путину, вору и лжецу, разграбившего Россию и уничтожающего её, уже ничего не поможет.
alex362 13 октября 2018 | 01:30
Сейчас пойдут в ход попы в бронерясах с крестами-самострелами, кадилами-гранатами и хоругвями системы "Бук".
zaxs 13 октября 2018 | 01:51
"Сергей Лавров накануне назвал действия Константинопольского патриарха Варфоломея провокацией, которую поддерживают США."
Да да! А еще они(США) ему в штаны насрали!