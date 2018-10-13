Россия столкнулась с нехваткой комплектующих для гиперзвуковой ракеты «Авангард», утверждает телеканал CNBC

Москве требуются детали из углеводородного волокна. Те, которые есть сейчас, недостаточно надежные, говорится в материалах американской разведки, с которыми ознакомился телеканал. Ранее в российском Минобороны настаивали, что предприятия уже начали серийное производство ракеты. О ее разработке президент Владимир Путин говорил в послании к Федеральному собранию 1 марта.