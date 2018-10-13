Россия столкнулась с нехваткой комплектующих для гиперзвуковой ракеты «Авангард», утверждает телеканал CNBC
Москве требуются детали из углеводородного волокна. Те, которые есть сейчас, недостаточно надежные, говорится в материалах американской разведки, с которыми ознакомился телеканал. Ранее в российском Минобороны настаивали, что предприятия уже начали серийное производство ракеты. О ее разработке президент Владимир Путин говорил в послании к Федеральному собранию 1 марта.
Комментарии11
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andrang2 13 октября 2018 | 01:15
То что Россия "столкнулась" всем понятно.
rabin_tagor 13 октября 2018 | 01:20
andrang2: Эх, зря когда-то Горбушку закрыли.
Сейчас бы все комплектующие были. Все равно из одного китайского подвала.
antiboh 13 октября 2018 | 01:29
Я не понял,что такое мощное производство,что деталей не хватает? Во развернулись,Молодцы.
А союзы тихо падали..
echo_shar 13 октября 2018 | 01:34
antiboh:
Вроде же это все мультики...
Или все же нет?
antiboh 13 октября 2018 | 01:51
echo_shar: А почему же нет? В штатах уже лет десят над этим работают и проходят испытания вот таких моделей:
Х-43А (под началом космического агентства НАСА). Х-51А и Falcon HTV-2 (под эгидой ВВС). AHW (Сухопутная армия). ArcLight (Военно-морские силы)
Потом гиперзвук легко преодолевают МБРы (самые быстрые Минитмены iii,кажись,до 30 махов ,Тополя около этого)
irdo 13 октября 2018 | 01:35
Россия столкнулась с нехваткой комплектующих для гиперзвуковой ракеты «Авангард», утверждает телеканал CNBC
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Еще не вечер.
То ли еще будет.
starokozlovicky2gus 13 октября 2018 | 01:18
- И чего у нас не хватает, угля или водорода?
- У нас ума не хватает.
stopkran1969 13 октября 2018 | 01:28
Вывезенное из рэйха закончилось?
salut__521 13 октября 2018 | 01:30
Нехватка комплектующих для фюрерской ракетки легко компенсируется избытком фюрерской брехни...
petrovich_spb 13 октября 2018 | 01:42
Берем удочку из углепластика. Разбираем на трубки. Набиваем бумажками и селитрой. Не забываем крылышки скотчем примотать. Фитиль, зажигалка — красота! Через девятиэтажный дом гарантированно летает))).
stebinmaku 13 октября 2018 | 01:43
Святая Углеводородица спасёт Россию..