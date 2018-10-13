Старт очередной экспедиции на Международную космическую станцию предварительно запланирован на начало декабря
Но еще до этого, в ноябре, запустят грузовой корабль «Прогресс». Это сделают для проверки безопасности, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Он добавил, что рассматривается вариант консервации МКС. Пока же, по словам источника «Интерфакса», из-за аварии ракеты «Союз-ФГ» в России прекращены работы по подготовке ближайших запланированных запусков ракет этого типа. Текущий экипаж МКС, заметил источник РИА, сможет вернуться на землю до конца года.
Комментарии4
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stopkran1969 13 октября 2018 | 01:15
Да запустите уже рогозина на орбиту, если жопа в скафандр пролезет
novik_odessa2 13 октября 2018 | 01:19
stopkran1969: Скафандр не проблема, вот все люки поменять, эт даже американцам не по карману.
gordy 13 октября 2018 | 01:44
"Текущий экипаж МКС, заметил источник РИА, сможет вернуться на землю до конца года"
Текущий, стекая стечёт? Спаси, Господи, язык русский?
sokal123 13 октября 2018 | 01:20
stopkran1969: Сейчас Рогозин наладит батуты и полетят к едрене фене. Сам рогозин затаится ,ему нужно еще в окопы ,да жиртрест трусит не по децки.