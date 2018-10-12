Z Архив новостей новости
5 3 6 415
23:55, 12 октября 2018

В Подмосковье сегодня пройдет очередной митинг против создания новой мусорной свалки

Проблема актуальная для всей страны, заявили в президентском совете по правам человека.

Против создания мусорного полигона возле деревни Сахарово протестуют жители Сергиево-Посадского района. По словам активистов, поблизости уже есть нерекультивируемый полигон твердых бытовых отходов «Парфёново», кладбище радиоактивных отходов «РАДОН» и заброшенное захоронение 350 тонн ядовитых отходов, которое суд обязал администрацию района ликвидировать еще в 2015 году, но ничего сделано не было. Акция пройдет в поселке Реммаш в местном доме культуры. Накануне председатель Совета при президента по правам человека Михаил Федотов заявил, что Россия может превратиться в большую свалку, если срочно не перейти на эффективную работу с твердыми коммунальными отходами. По словам главы СПЧ, уже сейчас мусорные свалки занимают в России суммарную территорию в 4 миллиона гектаров. По площади – это чуть меньше Швейцарии или Нидерландов.

Протесты против мусорных свалок продолжаются в разных городах Подмосковья с начала года.

Комментарии

3

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

edun1952 13 октября 2018 | 00:17

Росгвардия не для зачистки свалок,а для зачистки демонстрантов.

monik_7 13 октября 2018 | 00:19

Экономика, космос, наука, танки...Эта "великая страна" даже говно зта собой убрать не умеет

stopkran1969 13 октября 2018 | 01:11

monik_7: зачем? Естественная среда обитания

Самое обсуждаемое

Новости

Российский МИД считает действия Вселенского патриарха провокацией, поддерживаемой Вашингтоном С соответствующим заявлением выступил глава ведомства Сергей Лавров…

5 93 6 8208
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Проект бюджета на 2019 г. Развитие и 100% выполнение социальных обязательств Москва стягивает ресурсы со всей страны? Наоборот, мы делимся своими ресурсами с другими регионами России…

5 81 6 7585 10.10
Kмосква, бюджет, общество, мнения
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 216 6 21278 10.10
Новости

Саратовский министр считает, что можно питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц Но сама она попробовать так пожить отказалась…

5 74 6 7857
Новости

В Кремле обещают защищать интересы православных на Украине, как защищают интересы русскоговорящих Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это произойдет, если события войдут в русло противоправных действий…

5 79 6 8802
Голосование
Для вас присутствие российских военных на территории иностранного государства — это:
5 78 6 8862 10.10
Блоги

Владимир Познер журналист

О том, чем похожи Россия и США С другой стороны, попробуйте вы найти в американских СМИ, но только в главных, разумеется, что-нибудь позитивное о России. Я пробовал и не нашел…

5 220 6 25717 09.10
Kполитика, общество, сша, рф, мнения
Новости

В Русской православной церкви предложили низложить патриарха Варфоломея и членов его синода Эта инициатива выдвинута на фоне вчерашнего решения продолжить предоставление автокефалии Украине…

5 91 6 10985
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов…

5 101 6 12351 07.10
Kобщество, путин, день рождения, чечня, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи-солдаты сражались в рядах вооруженных сил России, а их родственников выселяли из западных губерний, говоря о том, что они, на самом деле, прогермански настроены…

5 68 6 8748 08.10
8читать ;смотреть
Kистория, видео, национальности, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы

Мы сегодня живем в третьем акте Шварца, когда уже нет веры в то, что чудо может произойти…

5 59 6 7624 12.10
#слушать 01:45:11 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Россия в спасении не нуждается Не сомневаюсь, что записные русофобы в ПАСЕ попытаются выдать это за свою победу. Только над кем и над чем?..

5 230 6 29913 10.10
Kпасе, рф, государство, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Спасибо судьбе, что у России он есть Нам не всегда везло на лидеров…

5 357 6 48592 07.10
Kпутин, день рождения, власть, мнения
Блоги

МИД РФ: Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность Кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов…

5 84 6 11912 08.10
Kполитика, нидерланды, сша, мид, события
Новости

В РПЦ предлагают созвать в Москве чрезвычайный православный собор для низложения патриарха Варфоломея Об этом, в частности, написал на своей странице в Фейсбуке член синодальной библейско-богословной комиссии Московского патриархата Андрей Новиков…

5 76 6 10907
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ Мы верили в непобедимого Хабиба Мы верили в непобедимого Хабиба Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской…

5 107 6 15443 07.10
8читать ;смотреть
Kспорт, политика, события

Популярное за неделю

Новости

Кадыров трудоустроил жителя Чечни, который бросил банку в пассажира столичного автобуса с криком «Ахмат – Сила» Теперь Турпал Хасиев будет заниматься благоустройством улиц Грозного…

5 16 6 40075
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Потом эту бумажку в России публично раздобыл Сергей Канев, и вы удивляетесь, что ему шьют покушение на президента: так это и было покушение на президента!..

5 210 6 155835 06.10
#слушать 47:58 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 216 6 21278 10.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Обвал Паника верхушки хорошо видна по запущенным слухам о конституционной реформе. Это говорит о том, что там отчаянно пытаются найти способ для того, чтобы сохранить себя во власти…

5 287 6 359531 09.10
Kполитика, власть, общество, рф, события
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ К началу войны все готово К началу войны все готово Путин лишний раз подтвердил, что не прогибается под давлением…

5 90 6 169013 07.10
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7331461
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы

6 3699086

Сегодня в эфире