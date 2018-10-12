Александр Яковенко: У Москвы нет поводов не верить Петрову и Боширову

У Москвы нет поводов не верить Петрову и Боширову. Об этом сообщил посол России в Великобритании Александр Яковенко.

Ранее расследовательская группа Bellingcat и издание «Инсайдер» выяснили, что Петров и Боширов, подозреваемые в отравлении Скрипалей и называющие себя туристами, оказались российскими военными разведчиками Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой.