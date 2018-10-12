Александр Яковенко: У Москвы нет поводов не верить Петрову и Боширову
У Москвы нет поводов не верить Петрову и Боширову. Об этом сообщил посол России в Великобритании Александр Яковенко.
Ранее расследовательская группа Bellingcat и издание «Инсайдер» выяснили, что Петров и Боширов, подозреваемые в отравлении Скрипалей и называющие себя туристами, оказались российскими военными разведчиками Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой.
Комментарии19
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zloy_sok 13 октября 2018 | 00:12
Что значит верить или нет? Государство то уж точно знает, кто они от куда и что любят) Вопрос веры- это тема других государств и участников.
post_v 13 октября 2018 | 00:20
zloy_sok:
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МИД РФ теперича как РПЦ - оба двое призывают верить их словам
yan19 13 октября 2018 | 00:28
post_v: Ну так и у всего мира-тоже нет повода шоб верить-Москве...
Похоже посол Яковенко за Москвой соскучился, скоро могут следом за дружками посольскми-послать посла на Родину-потому как у Великобритании есть серьезный повод-не верить послу Яковенко..
zztop1960 13 октября 2018 | 01:09
post_v: Может всему миру глаза выколоть ?
yan19 13 октября 2018 | 00:30
zloy_sok: Посол Яковенко честно пользуется заветами геббельса-гитлера.:
Чем ужаснее ложь-тем быстрее в нее поверят....
nds_01 13 октября 2018 | 00:16
У Москвы нет поводов не верить Петрову и Боширову.
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Левое полушарие не ведает, что болтает правое? Это уже шизофрения, батенька.
nds_01 13 октября 2018 | 00:27
nds_01: сейчас посмотрела маленький сюжет из села Лойга. Односельчане признают в Петрове Сашку (Мишкина), только не верят, что он кого-то в Англии травил, потому что у нас самая сильная разведка в мире (коли раскинуть здравым умом и закурить беломорину) и если бы она что-то сделала бы, то никто бы не узнал, что это мы... и вообще надо было на этих англичан бомбу сбросить, чтобы к нам не прикапывались.
aleksandr39 13 октября 2018 | 00:21
Яковенко заявил что он не верит что Боширов это ЧЕПИГА ,это происки жидобандеровцев сказал Яковенко .
fresh_breeze 13 октября 2018 | 00:27
А как им верить, если "всё прогрессивное человечество", с подачи Bellingcat и "Инсайдера", назначило Петрова и Боширова Мишкиным и Чепигой соответственно?
А чтобы им было веселее, подкинуло им третьего (Федотова, кажется).
Верить надо в другое. Например, в то, что Юлия Скрипаль просила британскую сторону защитить её от русских, избавив не только от будь каких средств связи (телефона и Интернета), но и не пускать на остров сестру Викторию, которую она особенно побаивается.
Британская сторона, скрипя сердцем, пошла ей навстречу. Вот где правда!
vasily_k 13 октября 2018 | 00:28
Мели Емеля, твоя неделя..
dionysus 13 октября 2018 | 00:31
Нет повода не верить крокодилу Гене и чебурашке
grashupfer 13 октября 2018 | 00:35
Судя по всему, когда посол всё это молол, его внезапно одолел невыносимый приступ... ну скажем - кори. Ничем иным сию беду не объяснить.
klegg 13 октября 2018 | 00:36
Александр Яковенко: У Москвы нет поводов не верить в то, что Карлсон существует. Астрид Линдгрен сказала.
Жжешь, чувачелло.
sskazhenik 13 октября 2018 | 00:36
Параноя...
stopkran1969 13 октября 2018 | 00:46
Жаль этих убогих - никто им не верит, никто их не любит, ряженые за нос водили от имени бога....
ugiazov 13 октября 2018 | 00:55
Какие паспорта! Какие видеозаписи! Вам же Симонян объяснила что они приезжали поспать в одной постели.
alien_3 13 октября 2018 | 01:09
ugiazov: Это Слепаков обьяснил, а не Симонян.
hz6691 13 октября 2018 | 00:58
Ну хоть кто-то верит в их существование!
putn_pnh 13 октября 2018 | 01:16
А у Магадана?