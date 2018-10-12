Кокорина и Мамаева при любом исходе дела готовы взять в чеченский клуб «Ахмат», сообщил Рамзан Кадыров
В своём телеграм-канале глава республики написал, что посоветовался с руководством команды. Когда футболисты окажутся на свободе, даже если это произойдёт через продолжительное время, их готовы трудоустроить, написал глава Чечни. По его словам, с футболистами надо заниматься не только отработкой приёмов игры, также необходимо воспитание.
Комментарии20
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sandro_007 13 октября 2018 | 00:08
Если перенесут хулиганские выходки в хорошую спортивную злость, то могут принести результат.
kryimzdick 13 октября 2018 | 00:09
sandro_007: Может, их и в ислам примут?
sandro_007 13 октября 2018 | 00:12
kryimzdick:
Могут и в иудаизм нырнуть с горя. Есть несколько знакомых моэлей на сайте, которые за умеренную плату могут сделать брит-миллу.
gordy 13 октября 2018 | 00:40
".... с футболистами надо заниматься не только отработкой приёмов игры, также необходимо воспитание."
... а поскольку воспитание бесценно, трудиться парням придётся за еду?
antiboh 13 октября 2018 | 01:05
sandro_007: А в какой клуб? Бойцовский?
klegg 13 октября 2018 | 00:38
kryimzdick: и обрежут заодно
satttana_perrrrkele 13 октября 2018 | 00:13
Чистые - к чистым.
Грязные - к грязным.
Ублюдки - в чечню
orein51 13 октября 2018 | 00:19
satttana_perrrrkele: В частности, Вы назвали Э. Стрельцова (Торпедо М.) "у...". Как друг Л.Яшина, Э. Стрельцов был бы Вам признателен?
satttana_perrrrkele 13 октября 2018 | 00:37
orein51: а можно по русски? Я нохчовое мычание не понимаю.
Что сказать-то хотели, болезный?
salaspils41 13 октября 2018 | 00:16
Хорошо бы всех мамаевых сослать в Чечню, думаю таких придурков несколько сот тыщ по России, потом обмотать всю Чечню колючей проволокой и поставить вышки .
blahovdav 13 октября 2018 | 00:17
Лучше чууакам семерочку...
turrinn 13 октября 2018 | 00:17
ка дыров, как там русские в чечне?
olenenok_zed 13 октября 2018 | 00:32
turrinn: как они?
irinaapril 13 октября 2018 | 00:19
Своих отморозков не хватает?
starokozlovicky2gus 13 октября 2018 | 01:03
irinaapril: Отморозки - к отморозкам.
anji70 13 октября 2018 | 00:20
Конечно плохо, что на них нет убийств, а так бы сразу на руководящую должность.
salut__521 13 октября 2018 | 00:24
Рамзанчик явно гонится за новой наградой от фюрера "Заслуженный наставник хулюганской молодёжи", уже, вероятно, забыв о скелетах с отрезанными черепами в своём наставническом шкафу...
nokola 13 октября 2018 | 00:24
Чикатило не дожил. Его тоже наверняка взяли бы.
stopkran1969 13 октября 2018 | 00:37
Будет в кого стулья бросать
anna20869 13 октября 2018 | 01:19
Кадыров популист не хуже ксюшы, пиарится при любом удобном и неудобном случае. И пускай он невольно оправдывает этих зарвавшихся звездюков, зато пошёл против общероссийского маразма, когда тяжесть показательного наказания популярных оболдуев перевешивает вред их выходки и всякий здравый смысл. Не лишайте их свободы и права игры в футбол, накажите их материально в пользу избитых- помогите пострадавшему, а не запугивайте остальных звездюков.