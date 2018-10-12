Кокорина и Мамаева при любом исходе дела готовы взять в чеченский клуб «Ахмат», сообщил Рамзан Кадыров

В своём телеграм-канале глава республики написал, что посоветовался с руководством команды. Когда футболисты окажутся на свободе, даже если это произойдёт через продолжительное время, их готовы трудоустроить, написал глава Чечни. По его словам, с футболистами надо заниматься не только отработкой приёмов игры, также необходимо воспитание.