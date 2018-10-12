Тверской суд столицы по делу о драке с участием футболистов Кокорина и Мамаева арестовал четвертого человека

Во всяком случае, накануне об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщили агентства ТАСС и «Интерфакс». Называют и имя арестованного до 8 декабря мужчины – это Александр Протасовицкий.

Вслед за арестом футбольного полузащитника Павла Мамаева, форварда Александра Кокорина и его брата Кирилла, под стражу взят еще один фигурант. Впрочем, в московской полиции сведений о том, что этот человек причастен к избиению таксиста и драке в московском кафе с участием известных спортсменов, не предоставили. О задержании Протасовицкого ранее не сообщалось. Он как и футболисты, в пятницу был арестован на два месяца и проходит по той же статье – хулиганство по предварительному сговору. По данным из открытых источников, Протасовицкий является игроком любительской футбольной лиги. Человек с таким же именем прежде играл за клуб «Волга» из Твери и малоизвестные команды из Подмосковья. Напомним, в драках 8 октября пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Сейчас арестанты находятся в карантинном отделении СИЗО №2 «Бутырка». Как рассказал Павел Мамаев члену ОНК Ивану Мельникову, условия, что называется, «не на курорте». Александр Кокорин сообщил, что переживает за брата, который находится в соседней камере — видеться им запрещено. При этом в социальных сетях история давно обрела серьезный резонанс, а некоторые особо сочувствующие – даже приносят в изолятор передачи для спортсменов.

Изначально было возбуждено дело о побоях, но затем полиция выделила из него дело по более строгой статье, о хулиганстве. Футболистам грозит до семи лет колонии.