Госкомиссия приостановила подготовку ближайших пусков ракет типа «Союз»
Об этом со ссылкой на источник сообщает Интерфакс. Собеседник агентства уточнил, что речь идёт, в том числе о запуске космического грузовика «Прогресс», который планировали запустить 31 октября.
Российский пилотируемый корабль «Союз» отправился к МКС накануне. Произошла авария. Экипаж приземлился в Казахстане и сегодня вернулся в Москву.
Комментарии14
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mikhail_spb_ 12 октября 2018 | 23:06
Зато авария существенно повлияет на репутацию этого самого "госкосмоса".
К сожалению, на положение батутчика-рагозина не повлияет.
kottigr1 12 октября 2018 | 23:16
mikhail_spb_: Очень правильные выводы о судьбе российской космонавтики.. Отлично и громко потрачены деньги в "Роскосмосе" !.. А так бы их совершенно бездарно проели российские пенсионеры..
yan19 12 октября 2018 | 23:27
kottigr1: Новые космичекие робинзоны?
pattrick 12 октября 2018 | 23:30
Авария при запуске корабля «Союз» существенно не повлияет на ситуацию на МКС, — уверяют в Роскосмосе...
Какая радость, премии, ордена и памятные подарки всему Роскосмосу во главе с Дмитрием Рогозиным. Заслужили.
danko1 12 октября 2018 | 23:48
А могли бы Рогозина с Путиным запустить.
Путин всеми видами транспорта управлял, вплоть до самолетов и подводных лодок, а вот космическим кораблем - никогда.
Надо исправить.
gonduras_on_colima 12 октября 2018 | 23:50
Это всё проклятый фашист фон Браун виноват: в 43-м году какую-то хитрую поганку завернул в свой Фау, и теперь вот на рашистах отражается.
a_and_ts Александр Симо 12 октября 2018 | 23:47
mikhail_spb_: К Счастью не повлияет. Он гарант провалов. Чем он дольше у власти, тем безопаснее Россия для окружающего мира. Может это предотвратит ядерную войну.
dedctolet 12 октября 2018 | 23:14
Туалетной бумаги,тобишь подгузников, на станции тоже достаточно?
turrinn 12 октября 2018 | 23:14
знать, совсем беда...
udarnik62 12 октября 2018 | 23:14
Писец космосу ...
Теперь одна надежда на инопланетян, что к нам прилетят и работать научат.
aleksandr39 12 октября 2018 | 23:16
Чем больше аварий тем лучше России уверяют в Роскосмосе .
klegg 12 октября 2018 | 23:18
рогозина гнать подальше от ответственных постов, развалил все, чем руководил (это мягко говоря). Пусть идет на 1 канал новости читать.
edun1952 12 октября 2018 | 23:31
Рогозин - апостол Светоносца по Смоленской области конечно не при делах...
a_and_ts Александр Симо 12 октября 2018 | 23:50
Постепенно теряются техногогии добытые после WWII у немецких ракетчиков. Ушли из жизни последние их ученики.