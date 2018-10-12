Госкомиссия приостановила подготовку ближайших пусков ракет типа «Союз»

Об этом со ссылкой на источник сообщает Интерфакс. Собеседник агентства уточнил, что речь идёт, в том числе о запуске космического грузовика «Прогресс», который планировали запустить 31 октября.

Российский пилотируемый корабль «Союз» отправился к МКС накануне. Произошла авария. Экипаж приземлился в Казахстане и сегодня вернулся в Москву.