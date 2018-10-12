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23:00, 12 октября 2018

Госкомиссия приостановила подготовку ближайших пусков ракет типа «Союз»

Об этом со ссылкой на источник сообщает Интерфакс. Собеседник агентства уточнил, что речь идёт, в том числе о запуске космического грузовика «Прогресс», который планировали запустить 31 октября.
Российский пилотируемый корабль «Союз» отправился к МКС накануне. Произошла авария. Экипаж приземлился в Казахстане и сегодня вернулся в Москву.

Комментарии

14

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mikhail_spb_ 12 октября 2018 | 23:06


Зато авария существенно повлияет на репутацию этого самого "госкосмоса".
К сожалению, на положение батутчика-рагозина не повлияет.

kottigr1 12 октября 2018 | 23:16

mikhail_spb_: Очень правильные выводы о судьбе российской космонавтики.. Отлично и громко потрачены деньги в "Роскосмосе" !.. А так бы их совершенно бездарно проели российские пенсионеры..

yan19 12 октября 2018 | 23:27

kottigr1: Новые космичекие робинзоны?

pattrick 12 октября 2018 | 23:30

Авария при запуске корабля «Союз» существенно не повлияет на ситуацию на МКС, — уверяют в Роскосмосе...

Какая радость, премии, ордена и памятные подарки всему Роскосмосу во главе с Дмитрием Рогозиным. Заслужили.

danko1 12 октября 2018 | 23:48

А могли бы Рогозина с Путиным запустить.
Путин всеми видами транспорта управлял, вплоть до самолетов и подводных лодок, а вот космическим кораблем - никогда.
Надо исправить.

gonduras_on_colima 12 октября 2018 | 23:50

Это всё проклятый фашист фон Браун виноват: в 43-м году какую-то хитрую поганку завернул в свой Фау, и теперь вот на рашистах отражается.

a_and_ts Александр Симо 12 октября 2018 | 23:47

mikhail_spb_: К Счастью не повлияет. Он гарант провалов. Чем он дольше у власти, тем безопаснее Россия для окружающего мира. Может это предотвратит ядерную войну.

dedctolet 12 октября 2018 | 23:14

Туалетной бумаги,тобишь подгузников, на станции тоже достаточно?

turrinn 12 октября 2018 | 23:14

знать, совсем беда...

udarnik62 12 октября 2018 | 23:14

Писец космосу ...
Теперь одна надежда на инопланетян, что к нам прилетят и работать научат.

aleksandr39 12 октября 2018 | 23:16

Чем больше аварий тем лучше России уверяют в Роскосмосе .

klegg 12 октября 2018 | 23:18

рогозина гнать подальше от ответственных постов, развалил все, чем руководил (это мягко говоря). Пусть идет на 1 канал новости читать.

edun1952 12 октября 2018 | 23:31

Рогозин - апостол Светоносца по Смоленской области конечно не при делах...

a_and_ts Александр Симо 12 октября 2018 | 23:50

Постепенно теряются техногогии добытые после WWII у немецких ракетчиков. Ушли из жизни последние их ученики.

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