Саратовский министр, которая считает, что в месяц можно питаться на 3,5 тысячи, за год заработала почти 2,5 миллиона
Саратовский министр Наталья Соколова, которая считает, что в месяц можно питаться на 3,5 тысячи рублей, за год заработала почти 2,5 миллиона. Ее ежемесячная зарплата превышала 190 тысяч. Об этом сообщает сайт Лайф.ру со ссылкой на данные, обнародованные правительством области.
Чиновницу уволили после ее высказываний про 3,5 тысячи. Министр труда назвала эту сумму в ходе спора с депутатом областной думы Николаем Бондаренко. При этом сама поучаствовать в эксперименте и попробовать питаться на 3,5 тысячи в месяц Соколова отказалась.
Комментарии6
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sokal123 12 октября 2018 | 23:12
Это и есть сакральные скрепы , это путинизм в своей высшей форме ,это патриотизм с православностью головного мозга, но баба хитрая -знает как понравится пахану.
rabin_tagor 12 октября 2018 | 23:19
sokal123: Она не ЗАРАБОТАЛА!
Она эти деньги ПОЛУЧИЛА!
Огромная разница.
yan19 12 октября 2018 | 23:34
rabin_tagor: Изьять 2млн458тыс рублей и пусть живет цельный год на 42 тыс(3.5 ×12)...Не проживет-изьять все бабки полученные на посту министра, оставив из расчета-по 42штуки на каждый проработанный министрой- год
mikhail_spb_ 12 октября 2018 | 23:12
Естественно, она имела в виду 3,5 тысячи евро в месяц.
Не рублей же!
bignick 12 октября 2018 | 23:13
Заработала? Это чем же? Что она произвела? Или может быть создала условия, для того чтобы другие Люди производили? Кроме как запрещать эти твари ничего не умеют!
sprav77 12 октября 2018 | 23:30
Одна из бандитов