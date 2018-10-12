Арестован четвёртый фигурант дела, по которому проходят футболисты Мамаев и Кокорин

Это Александр Протасовицкий, сообщает агентство Интерфакс. По одним данным, его подозревают в хулиганстве по предварительному сговору, по другим — в побоях. Кто это человек не уточняется. Сайт Медуза пишет, что по всей вероятности, тоже футболист. Человек с именем Александр Протасовицкий играл за команды в Твери и Подольске.

Павел Мамаев, а также Александр Кокорин и его младший брат Кирилл были арестованы накануне. По версии следствия, они избили водителя ведущей Первого канала, а затем чиновника Минпромторга.