Арестован четвёртый фигурант дела, по которому проходят футболисты Мамаев и Кокорин
Это Александр Протасовицкий, сообщает агентство Интерфакс. По одним данным, его подозревают в хулиганстве по предварительному сговору, по другим — в побоях. Кто это человек не уточняется. Сайт Медуза пишет, что по всей вероятности, тоже футболист. Человек с именем Александр Протасовицкий играл за команды в Твери и Подольске.
Павел Мамаев, а также Александр Кокорин и его младший брат Кирилл были арестованы накануне. По версии следствия, они избили водителя ведущей Первого канала, а затем чиновника Минпромторга.
Комментарии6
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djuga 12 октября 2018 | 23:07
Кто-нить из них точно сядет! Вот будет прикол если Мамаева и Кокорина-ст. отмажут, дадут условно, а мл. брата - Кирилла и этого Протасовицкого (почти знаменитый Протасов!) посадят лет на семь...
serge_moro 12 октября 2018 | 23:36
djuga: По-видимому 90% футболистов очень ограничены умом. У них все ушло в ноги
alger 12 октября 2018 | 23:10
блин, а я думал им оказался сам потерпевший, а тут бог знает кто
kottigr1 12 октября 2018 | 23:28
alger: В итоге следствие всё равно выйдет на Навального... К гадалке не ходи..
mikhail_spb_ 12 октября 2018 | 23:20
Говорят, на интернет-аукционе уже продаётся стул с отпечатками головы и лица чиновника Минторгпрома.
Тот самый, которым футболисты-триумфаторы били его.
mikluho_m 12 октября 2018 | 23:51
Ну ничё.. НКВД разберётся.
Там люди грамотные сидят. Разберутся - отпустят.
С извинениями!
Ведь что было на самом деле? -
Депутат взятку брал, и не выдержала душа честного футболиста - приложила стулом взяточническую рожу!
А шофёр тогда насиловал корреспондентку, что ребята пресекли на корню!
Ну так получилось - переборщили чутка, усмиряя хулигана..
А вы сразу набросились, как петушня... Эх вы!