У турецких властей есть видео— и аудиодоказательства убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом сообщил близкий к спецслужбам Турции источник Би-би-си. Хашогги, который был известен критикой саудовских властей, исчез после того, как вошел в здание консульства в Стамбуле 2 октября.аудовская Аравия отрицает обвинения и утверждает, что журналист покинул здание через черный ход и что его выход в отличие от момента, когда он заходил в здание просто не попал на камеры видеонаблюдения.