У турецких властей есть видео— и аудиодоказательства убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги
У турецких властей есть видео— и аудиодоказательства убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом сообщил близкий к спецслужбам Турции источник Би-би-си. Хашогги, который был известен критикой саудовских властей, исчез после того, как вошел в здание консульства в Стамбуле 2 октября.аудовская Аравия отрицает обвинения и утверждает, что журналист покинул здание через черный ход и что его выход в отличие от момента, когда он заходил в здание просто не попал на камеры видеонаблюдения.
Комментарии3
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mihakr 12 октября 2018 | 23:07
Ну ждём теперь от мирового сообщества санкции против Саудовской Аравии.
eduard53 12 октября 2018 | 23:23
С таким же успехом и наши кремле-мидаки могут заверить, что все когда-либо якобы замоченные кремлядью - от троцкого до политковской-литвиненко-немцова - живы-здоровы, и вышли через чёрные ходы ...
kp6ic 12 октября 2018 | 23:35
а чо там, без списка турецкого аналога магнитского на этот раз обойдемся?