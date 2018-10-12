Россельхознадзор объявил об уничтожении 5,5 тонн санкционных сыров, колбасы и мяса

Это продукты из Великобритании, Дании, Германии, Нидерландов, найденные на складе в Москве. Сегодня деликатесы раздавили и сожгли на полигоне отходов в Московской области.

Найденная партия санкционной еды оказалась одной из самых крупных за все время действия продовольственного эмбарго, — отмечает агентство Интерфакс.