Россельхознадзор объявил об уничтожении 5,5 тонн санкционных сыров, колбасы и мяса
Это продукты из Великобритании, Дании, Германии, Нидерландов, найденные на складе в Москве. Сегодня деликатесы раздавили и сожгли на полигоне отходов в Московской области.
Найденная партия санкционной еды оказалась одной из самых крупных за все время действия продовольственного эмбарго, — отмечает агентство Интерфакс.
Комментарии26
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
viktorial 12 октября 2018 | 22:36
Дебилы. Дебилы!!!
jidkov 12 октября 2018 | 22:39
Мазохисты ещё и не на такое способны....
motobrother 12 октября 2018 | 23:00
viktorial:
Точно - ДБ!
novirusich 12 октября 2018 | 23:36
motobrother:
Пиши с новой строчки: «Обед». Подчеркни. «От супа отказалась» В скобках: «Суп харчо».
— «Три порции шашлыка — выбросила в пропасть».
— «Вино. Разбила… две бутылки».
— Три!
— Пиши «три».
udarnik62 12 октября 2018 | 22:37
ЗАЧЕМ ВРАТЬ ?
Сожгли мусор, а все остальное сожрали.
Вот что значит санкции животворящие учудили ...
vladimirbelarus 12 октября 2018 | 22:39
Лучше бы детям в детские дома отдали: один шизофреник в Кремле отдал приказ, а другие его выполняют, мозгов нет ни у кого. Кто-нибудь остановит этот его бред?
ipaul 12 октября 2018 | 22:39
....это происходит в стране, в которой был блокадный Ленинград............
polikarpich 12 октября 2018 | 22:43
ipaul: Да, вот регулярно вопли насчёт свастики поднимаются. А вот такое варварское отношение к продуктам не производит тягостное впечатление на переживших блокаду и не оскорбляет их чувства?
t_philippova 12 октября 2018 | 22:56
polikarpich: Моя мама родила мою сестру в 1941. А в 1943 они уезжали из занимаемого врагом Орла в Оренбург. Голодали. Мама водила мою сестру ГУЛЯТЬ, чтобы есть не просила. В 10 классе моей сестре пришлось ставить зубные протезы. Если бы ей одной!!! Сволочи и мерзавцы. И сейчас полно людей, которые недоедают. Молчат, конечно. Получите своё!
benin_papa__ 12 октября 2018 | 23:34
polikarpich:
Это продукты идеологически вредные. От них скрепы ржавеют.
А чувства советского человека оскорбляет только то, на что укажет партия и правительство.
alena01 12 октября 2018 | 22:41
Ну, как-то не впечатляет...
Нужно уже что-то новое для уверения окружающих в идиотизме власти...
Пусть уже мыться перестанут... Перестанут стричь ногти и волосы...
Вериги там... Власяница...
jidkov 12 октября 2018 | 22:42
Таки думаю, что вованы только такое и жрут. Вряд ли они отечественные эрзацы и суррогаты потребляют...
dzeniss 12 октября 2018 | 22:43
Ха-Ха-Ха-Ха-Ха!!!!!!!!!!! Ничего, выполнят план по навозу и экскрементам... )))))))))))) Дебилы, бля!!!
marek 12 октября 2018 | 22:45
Что б ты подавился, плешивый!
Не люди, так судьба, рок, бог или дьявол свершит правосудие, надеюсь.
hrzn877 12 октября 2018 | 22:46
Господи, что за мерзавцы! Вечное проклятье на них до третьего колена!
alexgnom 12 октября 2018 | 22:47
...с чем и поздравляю пенсионеров, голосующих за вована!
abborigen 12 октября 2018 | 22:50
Берусь уничтожать санкционные продукты даром и самым экологичным способом.
dyymm 12 октября 2018 | 22:51
Зря, Сенцову можно было бы скормить...
ulagai 12 октября 2018 | 23:03
Это просрочка,то что недожрали кремлепуты.С подходящим сроком.
bignick 12 октября 2018 | 23:08
мрази...
salut__521 12 октября 2018 | 23:09
Сегодня праздник у роскомнадзоровских девчат и ребят, сегодня будут танцы с колбасой, и рты детишкины горят колбасо-сырочным румянцем...
fresh_breeze 12 октября 2018 | 23:12
Все люди, как люди, одни только русские борются с контрабандой.
Взять любую страну "всего цивилизованного мира", там контрабандный товар сперва отнимут, а потом отдают тем, кто не в состоянии был бы его купить, пусть едят на здоровье.
Правда, товар не прошёл санитарную проверку, и, съев его, здоровья может заметно поубавиться. Но надо надеяться на лучшее, нужно быть оптимистом, так учат психологи.
mikhail_spb_ 12 октября 2018 | 23:15
Тех чертей, которые уничтожают доброкачественные продукты, самих нужно уничтожить.
akk48 12 октября 2018 | 23:15
ломать , уничтожать ,запрещать ,много ума не надо , а обустроить , улучшить не получается.
torez1234 12 октября 2018 | 23:21
Да здравствуют идиоты российской власти. Больше уничтожайте продуктов, войдёте в учебники истории.
benin_papa__ 12 октября 2018 | 23:31
Стоит уточнить, что уничтожено было 5,5 тонн свежих, натуральных, вкусных и полезных продуктов.
Каковые власть запретила кушать своим подданным.
В то время, как всякое дерьмо на отечественных прилавках лежит совершенно свободно.
Отсюда два вопроса напрашиваются сами собой.
1. Так ли ценен советский народ для Кремля?
2. Так ли уж и в самом деле ценен этот самый народ, коли два десятка лет выбирает себе одного и того же чекиста?
Как знать, может его и в самом деле стоит кормить всякой дрянью ...