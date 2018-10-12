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22:31, 12 октября 2018

Яковенко: В Москве уверены в правдивости истории, рассказанной Александром Петровым и Русланом Бошировым

В Москве уверены в правдивости истории, рассказанной Александром Петровым и Русланом Бошировым, заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко. По его словам, личности Петрова и Боширова установлены. Оснований не доверять им нет, и российское законодательство они не нарушали, — передает агентство Интерфакс.
Ранее расследовательская группа Bellingcat и издание «Инсайдер» выяснили, что Петров и Боширов, подозреваемые в отравлении Скрипалей и называющие себя туристами, оказались российскими военными разведчиками Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой.

Комментарии

17

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eduard53 12 октября 2018 | 22:35

"В Москве уверены в правдивости истории, рассказанной Александром Петровым и Русланом Бошировым, заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко".
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Тем паче, что таковых обоих не существует в природе, опричь липовых грушных ксив ...

danko1 12 октября 2018 | 22:40

eduard53: А какие веские есть основания не доверять МИДу, Кремлю и прочим, вечно врущим органам власти.
Врут, даже когда всё доказано и очевидно.

gonduras_on_colima 12 октября 2018 | 23:22

Пусть эти два голубка трахнут друг друга в онлайне - тогда, может быть, и поверю.

vladimirbelarus 12 октября 2018 | 22:37

Т.е. после всего, что раскрыли с доказательствами тут журналисты, Яковенко имеет наглость говорить, что всё это божья роса? Предлагаю ещё навалить на него кучу... говна, хотя он ведь скажет, что это шоколад.

yan19 12 октября 2018 | 22:52

vladimirbelarus: eduard53: В Москве уверенны что люди не живущие по фальшивым документам -рассказали правдивую историю , шо они торговцы стероидами и как они спали на одной кровати в гостинице?
Похоже шо в Москве таки верят слезам ?

davi__koloradov 12 октября 2018 | 22:38

Брехня Наркомата Индел из серии "Божья роса".

yan19 12 октября 2018 | 23:17

davi__koloradov: Интересно что в Москве не только сами врут, но и делают вид что верят и в свою ложь и в ложь своих же агентов..
Похоже что Кремль окончательно решил повторить историю в виде фарса-затмив ведомство Геббельса-очень талантливого человека , по мнению вечно лгущего Путина...

malanoff 12 октября 2018 | 22:41

Еще один ГРУшник самораскрылся.

uhovostro 12 октября 2018 | 22:41

Странные эти англичане! Им говорят истинную правду (вот те крест, ну падлами будем!!), а они почему-то не верят...

ugiazov 12 октября 2018 | 22:46

Что вы видеозаписи суёте! Судья верит словам полицейского!

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alexgnom 12 октября 2018 | 22:53

в маськве и не в подобное "уверуют"..... Завтра на вашингтон бомбу сбросят, и: - Где ваши доказательства?
Помню как ржали, когда в "Красной жаре" Шварцнегер так ляпнул... И ща ржу...

polikarpich 12 октября 2018 | 22:56

alexgnom: Какова сила самовнушения!!! Сами придумали и сами же в это поверили!!!

piter_ug 12 октября 2018 | 22:56

//В Москве уверены в правдивости истории//

Нет, давайте уточнять: максимум на 1 кв. км Москвы уверены в правдивости истории.
А то даже и меньше площадь, занимаемая «уверенными».

salut__521 12 октября 2018 | 22:57

Посол, похоже, кроме Соловьёва и СимоньянСимоньян, больше ничего не смотрит и не слушает. А потом обижаются, когда их на кол содют...

chubuk 12 октября 2018 | 22:58

В Москве с удивлением узнали, что у палки 2 конца: на казалось бы железобетонный довод "а вы докажите". есть более сильный ответ - "а по..."

b52artur 12 октября 2018 | 23:04

Лавров:
Дебилы, млять!

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benin_papa__ 12 октября 2018 | 23:48

Ещё бы Яковенко не был уверен в личности тех, за кого сам Путин словечко замолвил.
Стыд не дым, глаза не ест...
Целый посол в Великобритании- это куда лучше, чем третий секретарь в какой-нибудь Вануату, не к ночи будь сказано.
Это в лучшем случае.
А то ведь и доктора прислать могут вполне.

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