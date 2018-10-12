Яковенко: В Москве уверены в правдивости истории, рассказанной Александром Петровым и Русланом Бошировым

В Москве уверены в правдивости истории, рассказанной Александром Петровым и Русланом Бошировым, заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко. По его словам, личности Петрова и Боширова установлены. Оснований не доверять им нет, и российское законодательство они не нарушали, — передает агентство Интерфакс.

Ранее расследовательская группа Bellingcat и издание «Инсайдер» выяснили, что Петров и Боширов, подозреваемые в отравлении Скрипалей и называющие себя туристами, оказались российскими военными разведчиками Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой.