Российский МИД считает действия Вселенского патриарха провокацией, поддерживаемой Вашингтоном
С соответствующим заявлением выступил глава ведомства Сергей Лавров, — сообщает РИА Новости.
Накануне Священный синод Константинопольской церкви отменил указ 17-го века о подчинении Киевской митрополии Московскому патриархату, а также снял анафему с глав двух неканонических церквей на Украине. Это дает основания для предоставления в будущем автокефалии Украинской церкви.
В РПЦ сегодня предложили созвать в Москве чрезвычайный православный собор для низложения Вселенского патриарха Варфоломея и членов его Синода.
Комментарии49
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andy66 12 октября 2018 | 22:34
угу, греко-бандеровцы )))
proswen 12 октября 2018 | 22:36
Настоящая провокация это вот это: "Путин обсудил с Совбезом ситуацию с православной церковью на Украине"
что там хуйло опять задумал?
antimalin 12 октября 2018 | 22:38
Хочу в СССР, где были мир и дружба между всеми народами.
Мои мама и папа были молодые.
stebinmaku 12 октября 2018 | 22:41
Щупальца Господнего Департамента вселенски распростёрлись над Православием..
pattrick 12 октября 2018 | 22:55
Российский МИД считает действия Вселенского патриарха провокацией, поддерживаемой Вашингтоном...
Американцы подкупили Священный синод Константинопольской церкви, точно как папики-миллионеры подкупают продюсеров кинокомпаний, чтобы пропихнуть своих украинских шлюх в сериал.
benin_papa__ 12 октября 2018 | 23:11
pattrick:
А хоть бы и так.
К чему РПЦ МП, ведущей свою историю с сентября 1943 года и созданной Генеральным секретарем НКВД СССР тов. Берия и полковником НКГБ СССР тов. Карповым по приказу тов. Сталина, иметь дело с такими нехорошими и подкупленными?
Полагаю, что пора советским попам обратиться к истокам.
К Союзу Воинствующих Безбожников СССР, в смысле.
Советизации Европы уже не будет, так к чему чекистам и коммунистам дальше Ваньку валять?))
shalunok 12 октября 2018 | 23:54
pattrick: \\Американцы подкупили Священный синод Константинопольской церкви\\
Кирюша больше давал, но Варфоломей испугался, что они фальшивые
idruker 12 октября 2018 | 22:49
antimalin: ага, и где людей убивали сотнями тысяч.
beliy_negr 12 октября 2018 | 22:59
idruker: Ну, как мы сейчас видим, убивать друг друга, отсутствие союза нам не мешает.
jacknichols 12 октября 2018 | 23:00
antimalin: и Пугачева была молодая, да?
Сразу столько аргументов в пользу совка..
antimalin 12 октября 2018 | 23:52
jacknichols: и Пугачева была молодая, да?
Сразу столько аргументов в пользу совка.
///
Алла Пугачева - Великая русская Певица.
Не согласен?
eniro 12 октября 2018 | 23:01
antimalin: После "Тайной вечери" на Крите Варфоломей и участники Собора уходят. Кирилл размышляет: -" Собрать чрезвычайный Собор в Москве? А может взять 30 сребренников?"
pavel_svr 12 октября 2018 | 23:05
antimalin:
Может СССР и не обязательно, но социализм не помешал бы...
Надоело чувствовать себя неандертальцем - способным только зарабатывать на хлеб и гаджет...
Развиваемся, развиваемся, а падаем все ниже и ниже...
ditar 12 октября 2018 | 23:46
pavel_svr: правильно, надо гаджет на воду заменииь
pavel_svr 12 октября 2018 | 23:55
ditar:
// правильно, надо гаджет на воду заменииь //
А ещё правильнее думать, что нужно, а что нет...
kottigr1 12 октября 2018 | 23:07
antimalin: Хочу в СССР, где были мир и дружба между всеми народами.
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Было такое... Некоторым народам даже бесплатные экскурсии в Сибирь устраивали..
pavelmistery 12 октября 2018 | 23:31
antimalin: В тюрьме тоже есть "мир" и "дружба", очень напоминает СССР ))
turrinn 12 октября 2018 | 22:52
proswen:
/что там хуйло опять задумал?/
судя по вони из зомбоящика,
ещё лет пять, пенсам накинет.
kottigr1 12 октября 2018 | 23:02
proswen: Российский МИД считает действия Вселенского патриарха провокацией, поддерживаемой Вашингтоном
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Зря МИД РФ в этом вопросе делает ставку на США.. "Роскосмос" вот тоже пробовал на них всё повесить.. не прокатило. Надо сразу начинать со вмешательства внеземных цивилизаций.
ugiazov 12 октября 2018 | 22:35
Трепещи, Иисус Христос! Чуть что не так - сместят!
parasuk_ 12 октября 2018 | 22:36
Интересно, а стамбульского попа действительно можно "низложить"?
idruker 12 октября 2018 | 22:53
parasuk_: сам ты попа.
grashupfer 12 октября 2018 | 23:07
parasuk_: Стамбульского может низложить тока сам начальник - Исуся. Но его как известно никогда не бывает на месте. А вот сам стамбульский имеет полное право надавать по щщам гундяйке. И в добавок кикнуть щегла под зад. )
nitsahon 12 октября 2018 | 22:37
Лавров похоже очередной раз забыл,что церковь отделена от государства... и что мешать дела церковные с внешней политикой России - явно не стоит..
dzeniss 12 октября 2018 | 22:38
А МИД каким боком сюда?!.. По принципу "наших бьют"? С мировым сообществом договориться не могут, так в дела "духовные" лезут. Что-то нехорошим душком запахло.
maranzano 12 октября 2018 | 22:41
Сколько подобных "провокаций" могли бы избежать в российском МИДе, если бы их горе-вожди не полезли на Украину. Придурки
chubuk 12 октября 2018 | 22:45
Сергей Лавров может выступать абсолютно с любым мнением и заявлением - он теперь воспринимается в мире как "усталый грустный клоун".
gригорьич 12 октября 2018 | 22:50
chubuk: ГРУстный
chubuk 12 октября 2018 | 23:00
gригорьич: Так тоже можно.
belovnikita 12 октября 2018 | 23:25
gригорьич: гнусный
grashupfer 12 октября 2018 | 23:32
chubuk: Тут он пытается стать валаамовой ослицей. Та рожей и повадками на него походила, однако была поразумней.)
monik_7 12 октября 2018 | 23:43
grashupfer: на любую валаамову ослицу есть варфоломеевская ночь
putkaput11 12 октября 2018 | 22:47
У РПЦ теперь есть свой МИД ?
gригорьич 12 октября 2018 | 22:47
Как замечательно на этой неделе посыпались ватные скрепы: церковь, футбол, разведка, космос..... Просто праздник какой-то.
mihakr 12 октября 2018 | 23:01
gригорьич: Зато украинские скрепы - злоба, зависть, подлость, жестокость и глупость никуда не делись.
sceptik 12 октября 2018 | 23:06
mihakr: Михаил Крейсман, не суди по себе
mihakr 12 октября 2018 | 23:14
sceptik: Отличный у вас аргумент в стиле "Сам дурак!". Я например, вряд ли смогу радоваться, если в Украине произойдет какая-то неприятность. А для жителей Незалежной, любая неприятность в России - это "праздник какой-то". При чём всё это было задолго до Майдана. Если вам так близки их идеалы, то видимо вам стоит задуматься о собственных моральных ценностях.
raffal 12 октября 2018 | 23:16
mihakr:
Ну да, украинцы "подло" поступили с Россией. Но никак не наоборот?
А вот про глупость, это в точку. Как можно было верить в гарантии России и в договора с ней? И невероятная глупость это то, что т.н. "зелёные человечки", вооружённые диверсанты БЕЗ знаков различия, что делает их не военнослужащими, а бандформированием, не были разоружены и арестованы. А в случае сопротивления по ним не был открыт огонь на поражение, как по террористам. Тут батька Лука прав: украинцы бездарно просрали Крым. Тем не менее, даже он не признаёт Крым российским. Подчёркиваю, даже Белоруссия, Армения и Казахстан (ближе к России никого нет на этом свете!) не признали принадлежность Крыма России. А Лукашенко, будучи с визитом в Грузии, в очередной раз подтвердил суверенитет Грузии над всеми оккупированными и аннексированными территориями этой страны.
А искать след Вашингтона в расколе православной церкви, может только недоумок. Путин своим разбоем её расколол.
kunst54 12 октября 2018 | 22:49
Если Лавров и Захарова начнут выступать вместе - тогда обхохочешься. Мироновой и Менакеру не снилось.
hrzn877 12 октября 2018 | 22:49
И Лавров это вполне серьёзно? он точно подходит к своему же определению.
sprav77 12 октября 2018 | 22:51
Пора прекратить всей отношения с Вашингтоном?
key 12 октября 2018 | 22:53
Почему МИД вмешивается в спор хозяйствующих суб'ектов?
zibex 12 октября 2018 | 22:57
Сначала покажите свой Томос самозванцы!
piter_ug 12 октября 2018 | 22:59
//МИД считает действия Вселенского патриарха провокацией//
Сдаётся, что мнение мида мало кого интересует.
a_and_ts Александр Симо 12 октября 2018 | 23:08
Надо глубже копать. Это Массад, под руководством Христа. :))
Интересно, а как они теперь огонь пасхальный добывать будут? Танковым ударом из Дамаска? А командировочки в Афон накрылись?
mikhail_spb_ 12 октября 2018 | 23:10
Очевидно, что за наглой выходкой мирового церковного русофобства стоит агрессивный блок НАТО.
Нужно срочно отправить в Константинополь дымоносец "кузю", чтобы он своим густым едким дымом нагнал страху на Варфоломея!
belovnikita 12 октября 2018 | 23:28
А шо там гэбешник гуньдяй затихарился?
solonko 12 октября 2018 | 23:43
Самое смешное (и не смешное), что в этот бред о "провокации" инспирированной Вашингтоном, свято верят умственно недоразвитые в свой массе россияне.
Когда-нибудь это неадекватное восприятие действительности кончится для России очень плохо, и, дай Бог, чтобы только для России.
jujwish 12 октября 2018 | 23:50
"В РПЦ сегодня предложили созвать в Москве чрезвычайный православный собор для низложения Вселенского патриарха Варфоломея и членов его Синода."
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Отравить не получилось, придётся собор созывать. Они и со Скрипалями так же собираются покончить?