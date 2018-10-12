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22:30, 12 октября 2018

Российский МИД считает действия Вселенского патриарха провокацией, поддерживаемой Вашингтоном

С соответствующим заявлением выступил глава ведомства Сергей Лавров, — сообщает РИА Новости.
Накануне Священный синод Константинопольской церкви отменил указ 17-го века о подчинении Киевской митрополии Московскому патриархату, а также снял анафему с глав двух неканонических церквей на Украине. Это дает основания для предоставления в будущем автокефалии Украинской церкви.
В РПЦ сегодня предложили созвать в Москве чрезвычайный православный собор для низложения Вселенского патриарха Варфоломея и членов его Синода.

Комментарии

49

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andy66 12 октября 2018 | 22:34

угу, греко-бандеровцы )))

proswen 12 октября 2018 | 22:36

Настоящая провокация это вот это: "Путин обсудил с Совбезом ситуацию с православной церковью на Украине"

что там хуйло опять задумал?

antimalin 12 октября 2018 | 22:38

Хочу в СССР, где были мир и дружба между всеми народами.
Мои мама и папа были молодые.

stebinmaku 12 октября 2018 | 22:41

Щупальца Господнего Департамента вселенски распростёрлись над Православием..

pattrick 12 октября 2018 | 22:55

Российский МИД считает действия Вселенского патриарха провокацией, поддерживаемой Вашингтоном...

Американцы подкупили Священный синод Константинопольской церкви, точно как папики-миллионеры подкупают продюсеров кинокомпаний, чтобы пропихнуть своих украинских шлюх в сериал.

benin_papa__ 12 октября 2018 | 23:11

pattrick:
А хоть бы и так.
К чему РПЦ МП, ведущей свою историю с сентября 1943 года и созданной Генеральным секретарем НКВД СССР тов. Берия и полковником НКГБ СССР тов. Карповым по приказу тов. Сталина, иметь дело с такими нехорошими и подкупленными?
Полагаю, что пора советским попам обратиться к истокам.
К Союзу Воинствующих Безбожников СССР, в смысле.
Советизации Европы уже не будет, так к чему чекистам и коммунистам дальше Ваньку валять?))

shalunok 12 октября 2018 | 23:54

pattrick: \\Американцы подкупили Священный синод Константинопольской церкви\\
Кирюша больше давал, но Варфоломей испугался, что они фальшивые

idruker 12 октября 2018 | 22:49

antimalin: ага, и где людей убивали сотнями тысяч.

beliy_negr 12 октября 2018 | 22:59

idruker: Ну, как мы сейчас видим, убивать друг друга, отсутствие союза нам не мешает.

jacknichols 12 октября 2018 | 23:00

antimalin: и Пугачева была молодая, да?
Сразу столько аргументов в пользу совка..

antimalin 12 октября 2018 | 23:52

jacknichols: и Пугачева была молодая, да?
Сразу столько аргументов в пользу совка.
///

Алла Пугачева - Великая русская Певица.
Не согласен?

eniro 12 октября 2018 | 23:01

antimalin: После "Тайной вечери" на Крите Варфоломей и участники Собора уходят. Кирилл размышляет: -" Собрать чрезвычайный Собор в Москве? А может взять 30 сребренников?"

pavel_svr 12 октября 2018 | 23:05

antimalin:
Может СССР и не обязательно, но социализм не помешал бы...
Надоело чувствовать себя неандертальцем - способным только зарабатывать на хлеб и гаджет...
Развиваемся, развиваемся, а падаем все ниже и ниже...

ditar 12 октября 2018 | 23:46

pavel_svr: правильно, надо гаджет на воду заменииь

pavel_svr 12 октября 2018 | 23:55

ditar:
// правильно, надо гаджет на воду заменииь //
А ещё правильнее думать, что нужно, а что нет...

kottigr1 12 октября 2018 | 23:07

antimalin: Хочу в СССР, где были мир и дружба между всеми народами.
--------------------------------------------------------------
Было такое... Некоторым народам даже бесплатные экскурсии в Сибирь устраивали..

pavelmistery 12 октября 2018 | 23:31

antimalin: В тюрьме тоже есть "мир" и "дружба", очень напоминает СССР ))

turrinn 12 октября 2018 | 22:52

proswen:
/что там хуйло опять задумал?/

судя по вони из зомбоящика,
ещё лет пять, пенсам накинет.

kottigr1 12 октября 2018 | 23:02

proswen: Российский МИД считает действия Вселенского патриарха провокацией, поддерживаемой Вашингтоном
------------------------------------------------------------------------
Зря МИД РФ в этом вопросе делает ставку на США.. "Роскосмос" вот тоже пробовал на них всё повесить.. не прокатило. Надо сразу начинать со вмешательства внеземных цивилизаций.

ugiazov 12 октября 2018 | 22:35

Трепещи, Иисус Христос! Чуть что не так - сместят!

parasuk_ 12 октября 2018 | 22:36

Интересно, а стамбульского попа действительно можно "низложить"?

idruker 12 октября 2018 | 22:53

parasuk_: сам ты попа.

grashupfer 12 октября 2018 | 23:07

parasuk_: Стамбульского может низложить тока сам начальник - Исуся. Но его как известно никогда не бывает на месте. А вот сам стамбульский имеет полное право надавать по щщам гундяйке. И в добавок кикнуть щегла под зад. )

nitsahon 12 октября 2018 | 22:37

Лавров похоже очередной раз забыл,что церковь отделена от государства... и что мешать дела церковные с внешней политикой России - явно не стоит..

(комментарий скрыт)

dzeniss 12 октября 2018 | 22:38

А МИД каким боком сюда?!.. По принципу "наших бьют"? С мировым сообществом договориться не могут, так в дела "духовные" лезут. Что-то нехорошим душком запахло.

(комментарий скрыт)

maranzano 12 октября 2018 | 22:41

Сколько подобных "провокаций" могли бы избежать в российском МИДе, если бы их горе-вожди не полезли на Украину. Придурки

chubuk 12 октября 2018 | 22:45

Сергей Лавров может выступать абсолютно с любым мнением и заявлением - он теперь воспринимается в мире как "усталый грустный клоун".

gригорьич 12 октября 2018 | 22:50

chubuk: ГРУстный

chubuk 12 октября 2018 | 23:00

gригорьич: Так тоже можно.

belovnikita 12 октября 2018 | 23:25

gригорьич: гнусный

grashupfer 12 октября 2018 | 23:32

chubuk: Тут он пытается стать валаамовой ослицей. Та рожей и повадками на него походила, однако была поразумней.)

monik_7 12 октября 2018 | 23:43

grashupfer: на любую валаамову ослицу есть варфоломеевская ночь

putkaput11 12 октября 2018 | 22:47

У РПЦ теперь есть свой МИД ?

gригорьич 12 октября 2018 | 22:47

Как замечательно на этой неделе посыпались ватные скрепы: церковь, футбол, разведка, космос..... Просто праздник какой-то.

mihakr 12 октября 2018 | 23:01

gригорьич: Зато украинские скрепы - злоба, зависть, подлость, жестокость и глупость никуда не делись.

sceptik 12 октября 2018 | 23:06

mihakr: Михаил Крейсман, не суди по себе

mihakr 12 октября 2018 | 23:14

sceptik: Отличный у вас аргумент в стиле "Сам дурак!". Я например, вряд ли смогу радоваться, если в Украине произойдет какая-то неприятность. А для жителей Незалежной, любая неприятность в России - это "праздник какой-то". При чём всё это было задолго до Майдана. Если вам так близки их идеалы, то видимо вам стоит задуматься о собственных моральных ценностях.

raffal 12 октября 2018 | 23:16

mihakr:
Ну да, украинцы "подло" поступили с Россией. Но никак не наоборот?
А вот про глупость, это в точку. Как можно было верить в гарантии России и в договора с ней? И невероятная глупость это то, что т.н. "зелёные человечки", вооружённые диверсанты БЕЗ знаков различия, что делает их не военнослужащими, а бандформированием, не были разоружены и арестованы. А в случае сопротивления по ним не был открыт огонь на поражение, как по террористам. Тут батька Лука прав: украинцы бездарно просрали Крым. Тем не менее, даже он не признаёт Крым российским. Подчёркиваю, даже Белоруссия, Армения и Казахстан (ближе к России никого нет на этом свете!) не признали принадлежность Крыма России. А Лукашенко, будучи с визитом в Грузии, в очередной раз подтвердил суверенитет Грузии над всеми оккупированными и аннексированными территориями этой страны.
А искать след Вашингтона в расколе православной церкви, может только недоумок. Путин своим разбоем её расколол.

kunst54 12 октября 2018 | 22:49

Если Лавров и Захарова начнут выступать вместе - тогда обхохочешься. Мироновой и Менакеру не снилось.

hrzn877 12 октября 2018 | 22:49

И Лавров это вполне серьёзно? он точно подходит к своему же определению.

sprav77 12 октября 2018 | 22:51

Пора прекратить всей отношения с Вашингтоном?

(комментарий скрыт)

key 12 октября 2018 | 22:53

Почему МИД вмешивается в спор хозяйствующих суб'ектов?

zibex 12 октября 2018 | 22:57

Сначала покажите свой Томос самозванцы!

piter_ug 12 октября 2018 | 22:59

//МИД считает действия Вселенского патриарха провокацией//

Сдаётся, что мнение мида мало кого интересует.

a_and_ts Александр Симо 12 октября 2018 | 23:08

Надо глубже копать. Это Массад, под руководством Христа. :))
Интересно, а как они теперь огонь пасхальный добывать будут? Танковым ударом из Дамаска? А командировочки в Афон накрылись?

mikhail_spb_ 12 октября 2018 | 23:10


Очевидно, что за наглой выходкой мирового церковного русофобства стоит агрессивный блок НАТО.
Нужно срочно отправить в Константинополь дымоносец "кузю", чтобы он своим густым едким дымом нагнал страху на Варфоломея!

belovnikita 12 октября 2018 | 23:28

А шо там гэбешник гуньдяй затихарился?

(комментарий скрыт)

solonko 12 октября 2018 | 23:43

Самое смешное (и не смешное), что в этот бред о "провокации" инспирированной Вашингтоном, свято верят умственно недоразвитые в свой массе россияне.
Когда-нибудь это неадекватное восприятие действительности кончится для России очень плохо, и, дай Бог, чтобы только для России.

jujwish 12 октября 2018 | 23:50

"В РПЦ сегодня предложили созвать в Москве чрезвычайный православный собор для низложения Вселенского патриарха Варфоломея и членов его Синода."
__________________________________________________________________
Отравить не получилось, придётся собор созывать. Они и со Скрипалями так же собираются покончить?

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