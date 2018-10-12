Российский МИД считает действия Вселенского патриарха провокацией, поддерживаемой Вашингтоном...

С соответствующим заявлением выступил глава ведомства Сергей Лавров, — сообщает РИА Новости.

Накануне Священный синод Константинопольской церкви отменил указ 17-го века о подчинении Киевской митрополии Московскому патриархату, а также снял анафему с глав двух неканонических церквей на Украине. Это дает основания для предоставления в будущем автокефалии Украинской церкви.

В РПЦ сегодня предложили созвать в Москве чрезвычайный православный собор для низложения Вселенского патриарха Варфоломея и членов его Синода.