Во Франции по запросу Москвы задержали сторонницу запрещённого в России движения «Артподготовка»...

Это произошло, когда Надежда Петрова приехала в префектуру Ниццы для подачи заявки на политическое убежище, сообщает проект ОВД-Инфо. Позже Петрову опустили. Французская прокуратура запросила у России материалы дела активистки, заочно арестованной в нашей стране по обвинению в организации террористического сообщества. Ранее Надежда Петрова и её муж пытались получить политическое убежище в Австрии, но получили отказ.