Во Франции по запросу Москвы задержали сторонницу запрещённого в России движения «Артподготовка»
Это произошло, когда Надежда Петрова приехала в префектуру Ниццы для подачи заявки на политическое убежище, сообщает проект ОВД-Инфо. Позже Петрову опустили. Французская прокуратура запросила у России материалы дела активистки, заочно арестованной в нашей стране по обвинению в организации террористического сообщества. Ранее Надежда Петрова и её муж пытались получить политическое убежище в Австрии, но получили отказ.
Комментарии7
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proswen 12 октября 2018 | 22:34
лягушатники, вы мудаки! хотите "вежливых" танков на своих илисейских полях? ну так дождетесь, если будете продолжать прогибаться перед хуйлом.
pattrick 12 октября 2018 | 22:47
Во Франции по запросу Москвы задержали сторонницу запрещённого в России движения «Артподготовка»...
Даёте ей политическое убежище, ведь если она сторонница Вячеслава Мальцева, то скорее всего у неё такие же тонкие стенки матки, как у её лидера, вождя геволюции 5.11.17.
danko_budka 12 октября 2018 | 23:00
pattrick: скоро в маями одну очень известную старуху1 задержат. В узких кругах.
sprav77 12 октября 2018 | 22:47
Францию наши коррупционеры давно купили.
horseraddish 12 октября 2018 | 22:55
В конце концов убежище ей дадут.
mihakr 12 октября 2018 | 22:56
Ну и правильно. Зачем Франции всякие подозрительные беженцы из России? Им таких и из Африки хватает.
monkur 12 октября 2018 | 23:19
Догадались в Австрии политубежище просить:)