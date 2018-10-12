Экс-глава РЖД Владимир Якунин пригрозил судом «Новой газете»
Это связано со статьей, где обсуждаются версии убийства подмосковного следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной. Она была застрелена два дня назад. В статье «Новой газеты» говорится, что преступление могло быть связано с расследованием о коррупции при продаже билетов на поезда. В числе прочего в публикации упоминались бизнес-интересы сына экс-главы РЖД. Владимир Якунин рассчитывает на извинения, — сказал РБК представитель бывшего главы РЖД Григорий Левченко. Он сказал, что «материал, пожалуй, находится за красной чертой», и сейчас рассматривается вопрос о подаче иска о защите чести, достоинства и репутации. По словам Левченко, это не первый раз, когда «Новая газета» получает от Якунина подобные предупреждения.
В «Новой газете» претензии считают необоснованными, — сказала «Эху» официальный представитель издания Надежда Прусенкова.
Прусенкова также добавила, что представители РЖД и семьи Якунина не связывались с редакцией по поводу этой статьи.
Комментарии1
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edun1952 12 октября 2018 | 22:23
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