"Россияне стали больше доверять президенту и правительству, утверждает ВЦИОМ"

По данным социологов центра, деятельность Владимира Путина по данным на начало октября одобряют почти 65 процентов респондентов и это почти на полтора процента больше, чем неделю назад. Рейтинг доверия правительству, как заявляют во Всероссийском центре изучения общественного мнения, приближается к 42-м процентам. Никаких причин для роста рейтинга президента и правительства нет, эти данные не заслуживают доверия, считает политик Дмитрий Гудков.

На этой неделе «Левада-центр» сообщил, что уровень доверия к Владимиру Путину демонстрирует рекордное падение. В октябре он снизился до 39%.