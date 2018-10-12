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22:02, 12 октября 2018

Россияне стали больше доверять президенту и правительству, утверждает ВЦИОМ

По данным социологов центра, деятельность Владимира Путина по данным на начало октября одобряют почти 65 процентов респондентов и это почти на полтора процента больше, чем неделю назад. Рейтинг доверия правительству, как заявляют во Всероссийском центре изучения общественного мнения, приближается к 42-м процентам. Никаких причин для роста рейтинга президента и правительства нет, эти данные не заслуживают доверия, считает политик Дмитрий Гудков.

На этой неделе «Левада-центр» сообщил, что уровень доверия к Владимиру Путину демонстрирует рекордное падение. В октябре он снизился до 39%.

Комментарии

26

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danko1 12 октября 2018 | 22:07

В данном случае, чем наглее ложь, тем больше в неё верят, не прокатит.
ВЦИОМу, озвучивающему спускаемые Кремлем цифры, вообще веры нет, а данное враньё только показывает, что в Кремле паника царит.

kottigr1 12 октября 2018 | 22:10

danko1:
- Алло, это вас беспокоит ВЦИОМ. Ваше мнение важно для нас.
- Как вы относитесь к фигуре действующего Президента РФ, готовы ли.....
- Да пошли вы на х** вместе со своим Путиным.. !
- Спасибо за честный ответ. Так и запишем: "Вместе с Путиным!"...

gordy 12 октября 2018 | 22:12

"Россияне стали больше доверять президенту и правительству, утверждает ВЦИОМ"

... но в Кремле не дураки сидят, чтобы тому верить?

danko1 12 октября 2018 | 22:24

gordy: А зачем Кремлю верить в те цифры, что он сам ВЦИОМу спускает?
Это для населения лапша на уши.
А Путину более 2-х лет опросы проводят сотрудники его ФСО. И эти цифры не для печати.

udarnik62 12 октября 2018 | 22:25

gordy:
Извините, кто бабу танцует , тот и заказывает музыку ...
Так и ВЦОМ живет на деньги Кремля, чего от них ждать ?
Как вождь скажет так и есть.
Странно что вошдь поскромничал, мог бы и 99, 99% назвать.

schetchik 12 октября 2018 | 22:16

danko1: люди обожрались бразильского кокаина))) откуда такие цифры?

chubuk 12 октября 2018 | 22:09

Видимо доктор пришел.

mikhail_spb_ 12 октября 2018 | 22:10


Пора переводить народонаселение от доверия к нацдилеру к его обожанию.
Никто ещё не пахал на галере для народонаселения столько, сколько он.

put__out 12 октября 2018 | 22:13

mikhail_spb_: ВЦИОМ утверждает и нервно проверяет целостность своей зажиревшей шеи....

aleksandr39 12 октября 2018 | 22:12

ВЦИОМ заявил что после того как " великий вождь " поднял пенсионный возраст россияне выразили ему благодарность особенно те кому осталось до пенсии 1-2 года .

ykpodupa 12 октября 2018 | 22:14

aleksandr39: 11.80!

aleksandr39 12 октября 2018 | 22:18

ykpodupa: Нет ,60 для женщин и 65 для мужчин .

ykpodupa 12 октября 2018 | 22:24

aleksandr39: Ну это для вас , я уже как два года на пенсии ,а мне 40 !)

popov_m 12 октября 2018 | 22:13

ДА ЛАДНО!!!

buva53 12 октября 2018 | 22:15

ВЦИОМ - спецбатальон информационных войск Путина.

grashupfer 12 октября 2018 | 22:15

В этом вцыоме не иначе как лабораторных крыс в качестве работников держат. На них же и списывают зарплату, которую забирает человечек, бессовестно переписывающий переданные ему циферки)

citizeneco 12 октября 2018 | 22:16

Видимо, этой Леваде позвонили из Кремля после того, как они опубликовали первый низкий рейтинг Путина и погрозили "Вы, что творите?", рейтинг тут же вырос почти в два раза. Хорошо они хоть курс доллара не прогнозируют, а то свели бы народ с ума такими гигантскими колебаниями, нет им доверия.

citizeneco 12 октября 2018 | 22:26

citizeneco: Перепутал ВЦИОМ и Леваду, приношу извинения последней. Модератеру Эха можно удалить необъективный комментарий.

udarnik62 12 октября 2018 | 22:18

ВЦИОМ не врет. все граждане России, которые лишились работы по возрасту, теперь радуются что им ПЯТЬ ЛЕТ не будут платить нищенскую пенсию.
Вот они все и проголосовали за доверие Путину.
Помирать - так с музыкой !

koshkaedu 12 октября 2018 | 22:18

Россияне стали больше доверять Путину и поэтому его рейтинг упал
на недосягаемую высоту.

gregor 12 октября 2018 | 22:19

Россияне стали больше доверять президенту и правительству, утверждает ВЦИОМ
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Я и 86 % телевизионного зомбирования уже верим .

sborisych 12 октября 2018 | 22:21

Россияне стали больше доверять президенту и правительству, утверждает ВЦИОМ
====
А это c какого, спрашивается, бодуна?

grishakras 12 октября 2018 | 22:21

Видимо , это после провала ГРУ и после провала "Союза. " А как , может быть иначе: чем хуже , тем лучше.

malanoff 12 октября 2018 | 22:22

Ну видимо с очень большого будуна. Возможно что и самого ВЦИОМА.

elzbeta 12 октября 2018 | 22:25

Ага, сказал немой глухому, смотри, безрукий голого обдирает!

eduard53 12 октября 2018 | 22:27

ИМХО, что нашим (то бишь придворным) социолухам верить, что экстрасенсам-гадалкам-цыганкам - один хрен: дело вкуса ...

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