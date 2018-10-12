В МВД Украины пообещали обеспечить безопасность православных храмов и не допустить провокаций в День защитника Украины
Глава ведомства Арсен Аваков провел встречу по этому вопросу с митрополитом УПЦ Московского патриархата Онуфрием и епископом УПЦ Киевского патриархата Евстратием.
Украинская полиция считает приоритетной задачу соблюдения свобод верующих независимо от их принадлежности к той или иной конфессии. В предстоящее воскресенье МВД будет обеспечивать правопорядок и безопасность храмов и монастырей в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы — даты, в которую с недавнего времени отмечается и День защитника Украины. В центре Киева в воскресенье под лозунгом «Вернем Украину украинцам» пройдет традиционный Марш УПА. Сегодня замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич поручил усилить охрану правопорядка возле религиозных сооружений.
После того, как Синодом Вселенской церкви был запущен процесс предоставления автокефалии Украинской церкви, а с главы УПЦ Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария сняли анафему, вопрос о возможных захватах храмов обретает особую остроту. По вопросу о недопущении проявлений религиозной вражды, провокаций и насилия в церковных кругах между МВД было найдено понимание с представителями каждой из конфликтующих церквей.
Сегодня об обеспокоенности ситуацией с церковным противостоянием на Украине сообщили в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что если ситуация войдет в острую фазу, то Россия намерена защищать интересы православных, так же как защищает и интересы русскоговорящих.
Комментарии8
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danko1 12 октября 2018 | 22:04
Опасаться стоит только провокаторов, засланных РПЦ ( читай Кремлем и лубянской Конторой) надо.
zemljanka 12 октября 2018 | 22:12
Мира и спокойствия, красавица Украина.
vyk_usguy 12 октября 2018 | 22:08
Ожидается парад ублюдков-нациков, как репетиция скорому пятилетию Майдана, и последующему пятилетию власти отморозков на Украине. Юбилейный год, в голожопой стране!
kottigr1 12 октября 2018 | 22:14
vyk_usguy: Вы наверное такие гневные посты каждое 20 декабря пишите ?
За всю историю существования России никто не смог истребить больше жителей России, чем их истребили мясники ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ.. Нет большего врага для России нежели эти преступные организации..
parasuk_ 12 октября 2018 | 22:23
vyk_usguy: угу. им в честь этого парада гордости даже воду горячую дать обещали :)
parasuk_ 12 октября 2018 | 22:15
Украинские нацисты любят маршировать по киеву, но когда им приносят повестку в военкомат сразу вспоминают, что они кривые, косые, дебилы и даже геи :)
kottigr1 12 октября 2018 | 22:22
parasuk_: сразу вспоминают, что они кривые, косые, дебилы и даже геи :)
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Под Вас что ли "косят" ?
ymnik29 12 октября 2018 | 22:22
parasuk_: Ну а кто тогда лупит ваших мразей под Донецком ? Может они сами себя ?