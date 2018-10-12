В МВД Украины пообещали обеспечить безопасность православных храмов и не допустить провокаций в День защитника Украины

Глава ведомства Арсен Аваков провел встречу по этому вопросу с митрополитом УПЦ Московского патриархата Онуфрием и епископом УПЦ Киевского патриархата Евстратием.

Украинская полиция считает приоритетной задачу соблюдения свобод верующих независимо от их принадлежности к той или иной конфессии. В предстоящее воскресенье МВД будет обеспечивать правопорядок и безопасность храмов и монастырей в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы — даты, в которую с недавнего времени отмечается и День защитника Украины. В центре Киева в воскресенье под лозунгом «Вернем Украину украинцам» пройдет традиционный Марш УПА. Сегодня замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич поручил усилить охрану правопорядка возле религиозных сооружений.

После того, как Синодом Вселенской церкви был запущен процесс предоставления автокефалии Украинской церкви, а с главы УПЦ Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария сняли анафему, вопрос о возможных захватах храмов обретает особую остроту. По вопросу о недопущении проявлений религиозной вражды, провокаций и насилия в церковных кругах между МВД было найдено понимание с представителями каждой из конфликтующих церквей.

Сегодня об обеспокоенности ситуацией с церковным противостоянием на Украине сообщили в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что если ситуация войдет в острую фазу, то Россия намерена защищать интересы православных, так же как защищает и интересы русскоговорящих.