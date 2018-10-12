Молодежная сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Македонии
Молодежная сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Македонии в матче отборочного турнира Чемпионата Европы следующего года. Встреча прошла в Туле и завершилась со счетом 5:1.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sprav77 12 октября 2018 | 22:17
Какая победа. Какое достижение. Мне от этого что? Легче не стало. И по фиг на эту победу драчунов. Они все драчуны- миллионщики. Проще говоря- бездельники.
aleksandr39 12 октября 2018 | 22:22
Ну все ,опять встали с колен .