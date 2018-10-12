Под Тулой задержали футбольного болельщика из Конго

Во время Чемпионата мира по футболу его избили и ограбили, у него украли документы и деньги, и он не смог вернуться на родину. В результате 19-летний молодой человек, который называет себя Самуэль, осел в Тульской области. Мужчину остановила полиция, когда он шел пешком до железнодорожных путей. Сейчас ему помогают восстановить паспорт, чтобы вернуться домой, — сообщает агентство Интерфакс.