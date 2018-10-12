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21:32, 12 октября 2018

Под Тулой задержали футбольного болельщика из Конго

Во время Чемпионата мира по футболу его избили и ограбили, у него украли документы и деньги, и он не смог вернуться на родину. В результате 19-летний молодой человек, который называет себя Самуэль, осел в Тульской области. Мужчину остановила полиция, когда он шел пешком до железнодорожных путей. Сейчас ему помогают восстановить паспорт, чтобы вернуться домой, — сообщает агентство Интерфакс.

Комментарии

8

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kunst54 12 октября 2018 | 21:37

Извините меня, но я рассмеялся в голос - очень веселая новость. Парень, Самуэль, прости!

kottigr1 12 октября 2018 | 21:41

kunst54: Под Тулой задержали футбольного болельщика из Конго
Во время Чемпионата мира по футболу его избили и ограбили, у него украли документы и деньги, и он не смог вернуться на родину.

Нашел куда приехать .. И сразу в "лихие путинские 00-е".. Лучше бы оставался в своей благополучной Африке.

alexey65 12 октября 2018 | 21:41

Врёт наш Африканский друг.
Не захотел возвращаться в конголезскую нищету из российской бедности.

kottigr1 12 октября 2018 | 21:56

alexey65: В принципе товарищ из Конго большой разницы между Африкой и РФ наверное и не ощутил..

По качеству дорог выше России оказались такие страны, как Бенин, Бурунди, Либерия, Сьерра-Леоне, Уганда, Танзания, Замбия, Кабо-Верде и другие экзотические государства.
По продолжительности жизни населения РФ опережают даже такие страны как Тринидад и Тобаго, Северная Корея.
По абсолютной убыли населения РФ находится рядом с Сомали, Центральной Африканской Республикой, Чад, Лесото, ЮАР, Свазиленд, Гвинея-Бисау.
По уровню финансирования здравоохранения Россию опережают Нигер и Алжир.
По количеству своих граждан, ищущих убежища в других странах Россия стоит рядом с такими "оазисами" как Сирия и Афганистан.
По уровню коррупции РФ рядом с Гондурасом.
По уровню экономической свободы РФ стоит в одном ряду с такими странами как Непал, Лесото, Алжир, Лаос, Ангола...
По уровню свободы прессы и безопасности журналистов Россия уступает большинству африканских государств, включая Южный Судан, Алжир, Зимбабве и Мавританию.
Минималка в России $167 , Экваториальная Гвинея $224 , Габон $270 , в Сирии $266 , Ванауту $323 , в Эстонии $596

Не зря РФ называют "Нигерия в снегах"...

post_v 12 октября 2018 | 21:44

обокрали в Москве, поэтому побрел по шпалам в Тулу

pyfrjvsqfldjrfn 12 октября 2018 | 21:46

post_v: На юг же. По ходу в Африку.

hangman_ru 12 октября 2018 | 21:58

Самуэль - осел. Очень верно подмечено.

max_luger 12 октября 2018 | 22:01

Братан, прости нас. Чисто по человечески.....И молись богу, что тебя не занесло куда - нибудь под Нижний Тагил....или....список будет долгим....

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