Под Тулой задержали футбольного болельщика из Конго
Во время Чемпионата мира по футболу его избили и ограбили, у него украли документы и деньги, и он не смог вернуться на родину. В результате 19-летний молодой человек, который называет себя Самуэль, осел в Тульской области. Мужчину остановила полиция, когда он шел пешком до железнодорожных путей. Сейчас ему помогают восстановить паспорт, чтобы вернуться домой, — сообщает агентство Интерфакс.
Комментарии8
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kunst54 12 октября 2018 | 21:37
Извините меня, но я рассмеялся в голос - очень веселая новость. Парень, Самуэль, прости!
kottigr1 12 октября 2018 | 21:41
kunst54: Под Тулой задержали футбольного болельщика из Конго
Во время Чемпионата мира по футболу его избили и ограбили, у него украли документы и деньги, и он не смог вернуться на родину.
Нашел куда приехать .. И сразу в "лихие путинские 00-е".. Лучше бы оставался в своей благополучной Африке.
alexey65 12 октября 2018 | 21:41
Врёт наш Африканский друг.
Не захотел возвращаться в конголезскую нищету из российской бедности.
kottigr1 12 октября 2018 | 21:56
alexey65: В принципе товарищ из Конго большой разницы между Африкой и РФ наверное и не ощутил..
По качеству дорог выше России оказались такие страны, как Бенин, Бурунди, Либерия, Сьерра-Леоне, Уганда, Танзания, Замбия, Кабо-Верде и другие экзотические государства.
По продолжительности жизни населения РФ опережают даже такие страны как Тринидад и Тобаго, Северная Корея.
По абсолютной убыли населения РФ находится рядом с Сомали, Центральной Африканской Республикой, Чад, Лесото, ЮАР, Свазиленд, Гвинея-Бисау.
По уровню финансирования здравоохранения Россию опережают Нигер и Алжир.
По количеству своих граждан, ищущих убежища в других странах Россия стоит рядом с такими "оазисами" как Сирия и Афганистан.
По уровню коррупции РФ рядом с Гондурасом.
По уровню экономической свободы РФ стоит в одном ряду с такими странами как Непал, Лесото, Алжир, Лаос, Ангола...
По уровню свободы прессы и безопасности журналистов Россия уступает большинству африканских государств, включая Южный Судан, Алжир, Зимбабве и Мавританию.
Минималка в России $167 , Экваториальная Гвинея $224 , Габон $270 , в Сирии $266 , Ванауту $323 , в Эстонии $596
Не зря РФ называют "Нигерия в снегах"...
post_v 12 октября 2018 | 21:44
обокрали в Москве, поэтому побрел по шпалам в Тулу
pyfrjvsqfldjrfn 12 октября 2018 | 21:46
post_v: На юг же. По ходу в Африку.
hangman_ru 12 октября 2018 | 21:58
Самуэль - осел. Очень верно подмечено.
max_luger 12 октября 2018 | 22:01
Братан, прости нас. Чисто по человечески.....И молись богу, что тебя не занесло куда - нибудь под Нижний Тагил....или....список будет долгим....