Самолет «Сингапурских авиалиний» совершил самый долгий безостановочный коммерческий рейс
На борту было около 170-ти человек. Пассажиры летели из Сингапура в Нью-Йорк почти 18 часов. Как отмечает Би-би-си, дешевых мест не было, только около сотни кресел эконом-премиум-класса и кровати бизнес-класса. Причем лежачие места были выкуплены полностью. Пассажиров бизнеса кормили пельменями с лобстером на пару и говядиной во фритюре. В «Сингапурских авиалиниях» считают, что спрос будет высоким, поскольку пассажиров устраивает качество и они хотят экономить время, которое обычно тратится на пересадку.
Комментарии5
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ugiazov 12 октября 2018 | 21:39
В эконом классе давали Доширак.
kunst54 12 октября 2018 | 21:47
Пельмени с лобстером на пару - на каком пару? Это ведь самолет, а не паровоз. Говядина во фритюре - откуда фритюр на борту самолета? Обычно стюардессы спрашивают: "Вам мясо или рыбу?" А тут "лобстеры", "говядина во фритюре"... Зачем "Эхо" перепечатывает такую чушь?
zloy74 12 октября 2018 | 21:51
kunst54: Вы не поверите, но пар легко сделать из обычной воды путем ее нагревания. Равно как и фритюр тем же сспособом можно сделать из любого растительного масла. А насччет того, что спрашивают сюардессы... дак это смотря у кого спрашивают и сколько стоят билеты на это счастье
zemljanka 12 октября 2018 | 22:05
Поздравления.
sprav77 12 октября 2018 | 22:15
России далеко до этого? Как всегда мы на понтах, а в реалии в Средневековье.