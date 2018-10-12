Самолет «Сингапурских авиалиний» совершил самый долгий безостановочный коммерческий рейс

На борту было около 170-ти человек. Пассажиры летели из Сингапура в Нью-Йорк почти 18 часов. Как отмечает Би-би-си, дешевых мест не было, только около сотни кресел эконом-премиум-класса и кровати бизнес-класса. Причем лежачие места были выкуплены полностью. Пассажиров бизнеса кормили пельменями с лобстером на пару и говядиной во фритюре. В «Сингапурских авиалиниях» считают, что спрос будет высоким, поскольку пассажиров устраивает качество и они хотят экономить время, которое обычно тратится на пересадку.