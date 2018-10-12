Саратовский министр, которая считает, что в месяц можно питаться на 3,5 тысячи, за год заработала почти 2,5 миллиона

Саратовский министр Наталья Соколова, которая считает, что в месяц можно питаться на 3,5 тысячи рублей, за год заработала почти 2,5 миллиона. Ее ежемесячная зарплата превышала 190 тысяч. Об этом сообщает сайт Лайф.ру со ссылкой на данные, обнародованные правительством области.

Чиновницу уволили после ее высказываний про 3,5 тысячи. Министр труда назвала эту сумму в ходе спора с депутатом областной думы Николаем Бондаренко. При этом сама поучаствовать в эксперименте и попробовать питаться на 3,5 тысячи в месяц Соколова отказалась.