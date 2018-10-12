Саратовский министр, которая считает, что в месяц можно питаться на 3,5 тысячи, за год заработала почти 2,5 миллиона
Саратовский министр Наталья Соколова, которая считает, что в месяц можно питаться на 3,5 тысячи рублей, за год заработала почти 2,5 миллиона. Ее ежемесячная зарплата превышала 190 тысяч. Об этом сообщает сайт Лайф.ру со ссылкой на данные, обнародованные правительством области.
Чиновницу уволили после ее высказываний про 3,5 тысячи. Министр труда назвала эту сумму в ходе спора с депутатом областной думы Николаем Бондаренко. При этом сама поучаствовать в эксперименте и попробовать питаться на 3,5 тысячи в месяц Соколова отказалась.
Комментарии10
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jamba 12 октября 2018 | 21:33
На эти деньги, в нынешних ценах на продукты, она сможет прожить 208 лет!;))))))))))))))))))))))))))))))))
kottigr1 12 октября 2018 | 21:37
jamba: Странно.. 3500 - это же огромные деньжища !.. В Кремлевской столовой люди на эти деньги не только месяцами питаются, но ещё и Мерседесы себе на сдачу покупать умудряются...
sokal123 12 октября 2018 | 21:46
kottigr1: Истинная патриотка ! Путинистка высшего разряда ! Но сука жуткая и безобразная.
otets_zvezdonyi 12 октября 2018 | 22:00
столько же проели мамаев с какориным за одно утро
polsan 12 октября 2018 | 22:04
kottigr1: теперь ей на эти полученные за ничегонеделание в течение года хватит на 59,5 лет питаться по 3500 в месяц....
kunst54 12 октября 2018 | 21:35
3,5 тысячи баксов, это она имела в виду, наверное, как раз получается.
koshkaedu 12 октября 2018 | 21:39
Увольнять надо всех депутатов, всех чиновников и чиновниц, ибо все они соколовы.
ugiazov 12 октября 2018 | 21:42
koshkaedu: Не надо увольнять. Сделать им зарплату 3.5 тысяч. Могут ночью вагоны разгружать.
uhovostro 12 октября 2018 | 21:41
Представляю, как заржал Сечин, когда услышал про этот "доход"! У него один завтрак дороже стоит...
looking_deep_into 12 октября 2018 | 22:10
Заявить, что 3.5 тыс. рублей достаточно для того, чтобы жить целый месяц может только человек, который имеет сложности со здравым умом. Мне кажется, после подобных заявлений надо всех чиновников проверить на вменяемость.
Однако, 2.5 млн. в год, это не так много для чиновника этой должности, а скорее даже мало, это чуть больше двухсот тысяч в месяц. Эхо Москвы могло бы для большей контрастности посчитать её прибыль за десять лет. Хороший повод, чтобы добавить больше огня, прям, так как любят на этой радиостанции. Хотя 208 тыс. и 3.5 тыс. это всё равно большая разница. Тут по пословице: "сытый голодного не поймёт". И всё же эта дама неадекватна.