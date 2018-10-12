Россия вновь заявила о готовящихся провокациях с химическим оружием в сирийском Идлибе
Такую информацию распространил постпред нашей страны при Организации по запрещению химического оружия, посол в Нидерландах Александр Шульгин, — передает агентство ТАСС. Шульгин сказал, что такие данные поступают постоянно.
Комментарии17
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bigmaikl 12 октября 2018 | 21:34
От кого?
Только из МО.
kottigr1 12 октября 2018 | 21:35
Опять Асад хочет потравить сирийских детишек ?
tuman13 12 октября 2018 | 21:42
kottigr1: Свидомый, вы ... э-э-э... несколько недопонимаете информацию. Несколько дней назад прошла информация о том, что игиловцы расстреляли "белых касок"" и захватили запасы ОВ. Так что не только пишите, но иногда и читайте.
kottigr1 12 октября 2018 | 21:48
tuman13: Так я же помои КисельTV не потребляю.. Это только на Вас его сказки действуют..
chubuk 12 октября 2018 | 21:51
tuman13: "Так что не только пишите, но иногда и читайте."
Разве не все "Белые каски" и игиловцев американцы вывезли?. Или несколько штук оставили?
aleksandr39 12 октября 2018 | 21:58
tuman13: Асад это типичный боевик из ОПГ " днр -лугандон " ,так что травить людей ему всегда хочется .
yan19 12 октября 2018 | 22:06
tuman13: Источник в тумане, или МО России?
Про белых касок и ИГИЛ-это круто?
Вообщето ОВ в Сирии , только у Асада..
По свидетельству беглого хим.генерала Асада-у Асада было 2000тн ОВ-а по ОЗХО-уничтожено 1300 тн....
Похоже путен с братом асадом-скрымздили 700 тн ОВ, и сейчас его готовятся использовать
drgonish 12 октября 2018 | 21:45
kottigr1:
Конечно! Ему же нравится, когда его бомбят.
И чего это Асад начал травить сирийских детишек срезу после отказа Катару по газовому проекту?
yan19 12 октября 2018 | 22:09
drgonish: Ой , как асад сильно боится шоб его бомбили?
Зато сразу после применения хлора-боевики бегут из р-нов где прятались и туда входят банды Асада..
Странное совпадение, не правда ли?
testmeter 12 октября 2018 | 21:45
"постпред нашей страны при Организации по запрещению химического оружия, посол в Нидерландах Александр Шульгин" ///
Провокаторы так и стоят в очереди на доклад к российским постпредам.
Не удивительно ли?
inga_92_1 12 октября 2018 | 21:45
Ну, наконец-то... Сообразили, что хватит про бошировапетрова, переключатьл надо внимание. Да и в Голландии...жопас... Даешь идлиб!!
ugiazov 12 октября 2018 | 21:46
Значит не всё производство ОВ Томагавки раздолбали.
sokal123 12 октября 2018 | 21:48
ugiazov: Наши еще подвезли , сволочи.
sprav77 12 октября 2018 | 21:52
Не верю!
klegg 12 октября 2018 | 21:56
вспомнилась басня Л. Толстого о мальчике и волках
testmeter 12 октября 2018 | 22:04
"Россия вновь заявила о готовящихся провокациях" ///
Россия в провокациях толк знает-с
sprav77 12 октября 2018 | 22:04
Опять готовят что-то?