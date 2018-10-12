Смоленская газета связала хорошую погоду в регионе с пролетом самолета Владимира Путина

После того, как президент России направился в Могилев на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, жители Смоленска отметили, что в регионе выглянуло солнце и установилось тепло, — пишет «Народная газета». издание подробно перечисляет районы, над которым следовал президентский борт (газета отследила их по сайту Flightradar.24.com). Журналисты отмечают, что не располагают информацией о том, смотрел ли Путин на землю во время перелета.