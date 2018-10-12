Смоленская газета связала хорошую погоду в регионе с пролетом самолета Владимира Путина
После того, как президент России направился в Могилев на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, жители Смоленска отметили, что в регионе выглянуло солнце и установилось тепло, — пишет «Народная газета». издание подробно перечисляет районы, над которым следовал президентский борт (газета отследила их по сайту Flightradar.24.com). Журналисты отмечают, что не располагают информацией о том, смотрел ли Путин на землю во время перелета.
Комментарии26
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sandro_007 12 октября 2018 | 21:05
Я тучи разведу руками..
kryimzdick 12 октября 2018 | 21:06
sandro_007: Действительно, генетические рабы
johnbmw Евгений Большаков 12 октября 2018 | 21:07
совсем народ "окуклился" :-(((((
midnightblues 12 октября 2018 | 21:28
kryimzdick: sandro_007: Ничего нового
Уже было
Папуасы всегда поют Идет великий Мганга
Король Муани Лунга всегда поможет
midnightblues 12 октября 2018 | 21:53
midnightblues: А вы все Европа Европа
ДА ЭТО ДИКАРИ ДАЖЕ НЕ АЗИАТСКИЕ-А С КАКОГО-ТО ОСТРОВА ГДЕ РАСТЕТ КОКОС
МОНГОЛЫ КУДА УМНЕЕ
danko1 12 октября 2018 | 21:08
Вот и новое божество создают из гопника.
Будет ему чем заняться после 24г., осталось его новый пост в Конституцию внести.
Только почему в Москве больше 300 дней в году пасмурная погода? Тоже с Путиным связано?
polikarpich 12 октября 2018 | 21:23
danko1: Во прогнулась-то смоленская "Народная газетка"! После такого эту газету можно сразу, не читая, смело использовать для нехитрых хозяйственных нужд.
johnbmw Евгений Большаков 12 октября 2018 | 21:26
polikarpich: +1! на все 100%!
danko1 12 октября 2018 | 21:30
polikarpich: После этого главного редактора этой газетенки можно на ЦТ ждать.
antonina56 12 октября 2018 | 21:08
А если его на орбиту запустить? Года на четыре.
archibald_dandy_esquire 12 октября 2018 | 21:10
antonina56: " А если его на орбиту запустить? "
"на бочку с порохом посадить - и пущай полетает!.." (с)
nikolashin2017 12 октября 2018 | 21:26
archibald_dandy_esquire: в жопу - фитиль
и в солсбери - на шпиль...
gvs 12 октября 2018 | 21:10
Прошла зима, наступит лето
Спасибо Путину за это )))
abu_vgrobu 12 октября 2018 | 21:13
Мнрзость какая.. Не знают в какую ещё бочку затычкой этого пупуева воткнуть. Только популярность его от этого не изменится, она меняется не от того, смотрел или не смотрел он на землю во время перелёта, а от того, что он сделал или не сделал..
kryimzdick 12 октября 2018 | 21:16
abu_vgrobu: да уж, 26 миллионов нищих понаделал
vilingrad 12 октября 2018 | 21:14
«Если ты фокусник, и у тебя из цилиндра птицы взлетают-иди, обеспечивай народ курями!»
Жванецкий
ringmenn 12 октября 2018 | 21:17
Все верно!! Как только это существо свалило - сразу выглянуло солнце!!! Молитесь, что бы дольше не вернулся!!
old_snaker 12 октября 2018 | 21:19
Завтра взойдет солнце, и вне всякого сомнения, что это благодаря тому, что путин проснулся.
shalunok 12 октября 2018 | 21:20
"И куда бы ни пошел Моисей, туда же и двигалось облако, охраняя его от палящих лучей солнца..."
Нынешнему пророку облака мешают летать, и отступют они от его маршрута.
valtameri 12 октября 2018 | 21:21
Владимир ясно солнышко наш.... Тучи сгинули. Вода в колодцах освятилась. Мухоморы в лесах посохли.
chubuk 12 октября 2018 | 21:29
Северной Корее надо подавать судебный иск за плагиат.
croaker 12 октября 2018 | 21:31
В плохую он бы не полетел.
ly4_sveta 12 октября 2018 | 21:33
Ну, вот и дело для пенсионера нашлось, будет
тучи разгонять.
«Мы не сеем, мы не пашем,
Мы валяем дурака.
С колокольни хре*** машем
Разгоняем облака.»
edun1952 12 октября 2018 | 21:47
Россия, встав с колен пала ниц...
shmuel63 12 октября 2018 | 21:50
Скажи, дорогая мамаша,
Какой нынче праздник у нас, -
В блестящем мундире папаша,
Не едет брат Митенька в класс?
Взгляни ты - как много народа
Из церкви сегодня идет!..
А солнышко с ясного свода
Златые лучи так и льет!..
И солнышко, дитятко, знает,
Что праздник великий настал,
Что нынче к нам ТОТ прибывает,
КОГО САМ ГОСПОДЬ нам избрал!
Сергей Плаксин, одесский цензор начала XX века. "В память высочайших Его Императорского величества Государя Императора Николая II проездов через Одессу"
max_luger 12 октября 2018 | 22:06
Ипанутся....Как быстро мы переходим на наши настоящие национальные ценности - ХОЛОПСТВО и ХОЛУЙСТВО.....по щелчку пальцев лавины потомков выигрывших в Великой Отечественной....и поставивших раком весь мир в 1917 - ом начинают вылизывать очко царю батюшке очередному....