Авария при запуске корабля «Союз» существенно не повлияет на ситуацию на МКС, — уверяют в Роскосмосе
На Международной космической станции достаточно продовольствия, воды, топлива и необходимого оборудования, — сказал газете «Московский комсомолец» исполнительный директор корпорации Сергей Крикалев. Он уточнил, что в случае необходимости продукты или оборудование помогут доставить американские грузовые космические корабли. Крикалев добавил, что в таких ситуациях действует принцип взаимовыручки.
Авария произошла накануне. Экипаж, который должен был лететь на МКС, экстренно приземлился в Казахстане.
Комментарии7
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kottigr1 12 октября 2018 | 21:23
Отлично и громко потрачены деньги в "Роскосмосе" !.. А так бы их совершенно бездарно проели российские пенсионеры..
minerr 12 октября 2018 | 21:29
kottigr1: Кстати, таки д, потрачены не зря. Вот за "Челленджер" и "Колумбию" деньги действительно в дыру улетели - ни кораблей, ни выживших.
kottigr1 12 октября 2018 | 21:33
minerr: Вот за "Челленджер" и "Колумбию" деньги действительно в дыру улетели..
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Странно только, что во всем мире используют американский GPS, а не российский Глонасс.. И прогнозы погоды РФ почему-то закупает за рубежом..
ugiazov 12 октября 2018 | 21:49
Можно сокращать паёк до блокадного. Проверено.
sprav77 12 октября 2018 | 21:56
Качества в России везде и всюду просто нет.
niko1268 12 октября 2018 | 22:00
Как можно повлиять на то чего уже нет?*???))))
archikunst 12 октября 2018 | 22:26
Тогда вообще не понятно, зачем ракету запускали.
Если и так все ништяк,
Жратвы и подгузников на мкс навалом, сри не хочу.
Так на какого хрена тогда миллиарды были потрачены?
Отрабатывали экстренную эвакуацию из стратосферы?