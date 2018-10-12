На Международной космической станции достаточно продовольствия, воды, топлива и необходимого оборудования, — сказал газете «Московский комсомолец» исполнительный директор корпорации Сергей Крикалев. Он уточнил, что в случае необходимости продукты или оборудование помогут доставить американские грузовые космические корабли. Крикалев добавил, что в таких ситуациях действует принцип взаимовыручки.

Авария произошла накануне. Экипаж, который должен был лететь на МКС, экстренно приземлился в Казахстане.