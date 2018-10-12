Фигурант так называемого дела «Нового величия» Вячеслав Крюков приостановил голодовку, объявленную больше месяца назад

Об этом «Эху Москвы» сообщил правозащитник Евгений Еникеев.

Вячеслава Крюкова госпитализировали два дня назад. Врачи сказали, что он весит 50 килограммов и наблюдаются изменения во всех внутренних органах.

Крюкова обвиняют в создании экстремистского сообщества. По этому делу проходят еще 9 человек.