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21:01, 12 октября 2018

Национальная полиция Украины усиливает охрану храмов

Это делается, чтобы не допустить провокаций, столкновений и конфликтов на религиозной почве, а также захвата церковных объектов и имущества. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведомство.
Накануне Синод Константинопольского патриархата снял анафему с двух патриархов церквей на Украине признал обе церкви каноническими. В РПЦ это назвали легализацией раскола. Глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион не исключил массовых попыток захвата храмов на Украине из-за намерения создать единую церковь в стране.

Комментарии

21

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testmeter 12 октября 2018 | 21:06

"митрополит Иларион не исключил массовых попыток захвата храмов" ///
Наверное, этот гэбнявый поп в погонах что-то знает. Ждем-с православнутых титушек с ма-а-а-цковским акцентом

danko1 12 октября 2018 | 21:11

testmeter: Провокаторы из качков РПЦ, которые на Торфянке и прочих местах в борьбе с местными жителями засветились, по указанию Кремля и РПЦ уже готовы проследовать в Украину?

minerr 12 октября 2018 | 21:21

danko1: Это те же самые провокаторы, что постоянно срут в шаровары свидомых. А вообще у тебя наблюдается прогресирующий свидомизм головного мозга. В стране где людей которые имеют другие мнение, жгут живьём и обстреливают из всех видов вооружения, не нужны никакие провокаторы.

testmeter 12 октября 2018 | 21:47

minerr: "В стране где людей которые имеют другие мнение, жгут живьём и обстреливают из всех видов вооружения" ///
Забыло ишшо про распятие в трусиках

anemon 12 октября 2018 | 21:06

Прекратите истерику, путинисты! Храмы, в основном, пустуют, и нет идиотов, желающих их захвата.

anemon 12 октября 2018 | 21:11

anemon: Имею в виду Россию. Храмы в Украине - должны быть защищены от россиянских провокаций.

danko1 12 октября 2018 | 21:13

anemon: Это в Москве и в России храмы пустуют, особенно новые полностью безлюдные.
Поэтому Гундяев не желает терять такой жирный кусок, как доход из Украины и недвижимость там.

kryimzdick 12 октября 2018 | 21:07

Уроды пользуются тем, что демократия не расстреливает

minerr 12 октября 2018 | 21:24

kryimzdick: Ты это "небесной сотне" и полсотни одесситов расскажи. Дончанам не рассказывай - они за такую ложь и пи морде могут надавать.

kryimzdick 12 октября 2018 | 21:27

minerr: А че было в Одессе?

benin_papa__ 12 октября 2018 | 21:36

kryimzdick:
В Одессе паразитологи прописали глистам глистогонное.
И нет в Одессе войны. И Боинги над Одессой летают.

minerr 12 октября 2018 | 21:39

benin_papa__: Глистоногое выдавалось под Илловайском и Дебальцево - до сих пор все посадки и поля свидомый навоз переваривают.

polikarpich 12 октября 2018 | 21:28

minerr: И много там коренных дончан осталось?

minerr 12 октября 2018 | 21:46

polikarpich: Ты лучше поинтерисуйся сколько в Залежной жителей осталось после 25-ти лет "Незалежности".

alex55 12 октября 2018 | 21:08

От "вежливых ихтамнету" надо понимать....

beliy_negr 12 октября 2018 | 21:26

Обезьяны верящие в святых обезьян, и единого обезьяннего Бога...
Когда люди уже начнут умнеть?
Воспринимать всерьез ряженых клоунов в золотой парче, на элитных иномарках, верх глупости и неуважения к собственному рассудку.

benin_papa__ 12 октября 2018 | 21:34

Бдить надобно в оба глаза.
Сейчас запросто попрут косяком заблудившиеся псковские верующие и доведённые до отчаянья свшницы и ключники...

ly4_sveta 12 октября 2018 | 21:49

От российских гэбэшных провокаторов всего можно
ожидать. Для них нет ничего святого - издеваются,
глумятся, шантажируют, травят, оскорбляют, врут, захватывают,
убивают, верующие или неверующие, больные или
здоровые, дети или старики - им плевать, если задумали
что-то развязать, столкнуть и натравить пойдут втихаря и
исподтишка, а потом нахрапом, ломая через колено.

ugiazov 12 октября 2018 | 21:55

Церковь должна объединять страну. Особенно когда идёт война, нельзя иметь какое-то разделение.

piterjanis 12 октября 2018 | 22:02

ugiazov: укровласть и не прекращает гражданскую войну,всё для этого делает

vinnedi 12 октября 2018 | 22:03

ugiazov: А аннексирование Крыма в угоду своему тухлому рейтингу- способствовало объединению двух братских народов???

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