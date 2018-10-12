Национальная полиция Украины усиливает охрану храмов
Это делается, чтобы не допустить провокаций, столкновений и конфликтов на религиозной почве, а также захвата церковных объектов и имущества. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведомство.
Накануне Синод Константинопольского патриархата снял анафему с двух патриархов церквей на Украине признал обе церкви каноническими. В РПЦ это назвали легализацией раскола. Глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион не исключил массовых попыток захвата храмов на Украине из-за намерения создать единую церковь в стране.
Комментарии21
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testmeter 12 октября 2018 | 21:06
"митрополит Иларион не исключил массовых попыток захвата храмов" ///
Наверное, этот гэбнявый поп в погонах что-то знает. Ждем-с православнутых титушек с ма-а-а-цковским акцентом
danko1 12 октября 2018 | 21:11
testmeter: Провокаторы из качков РПЦ, которые на Торфянке и прочих местах в борьбе с местными жителями засветились, по указанию Кремля и РПЦ уже готовы проследовать в Украину?
minerr 12 октября 2018 | 21:21
danko1: Это те же самые провокаторы, что постоянно срут в шаровары свидомых. А вообще у тебя наблюдается прогресирующий свидомизм головного мозга. В стране где людей которые имеют другие мнение, жгут живьём и обстреливают из всех видов вооружения, не нужны никакие провокаторы.
testmeter 12 октября 2018 | 21:47
minerr: "В стране где людей которые имеют другие мнение, жгут живьём и обстреливают из всех видов вооружения" ///
Забыло ишшо про распятие в трусиках
anemon 12 октября 2018 | 21:06
Прекратите истерику, путинисты! Храмы, в основном, пустуют, и нет идиотов, желающих их захвата.
anemon 12 октября 2018 | 21:11
anemon: Имею в виду Россию. Храмы в Украине - должны быть защищены от россиянских провокаций.
danko1 12 октября 2018 | 21:13
anemon: Это в Москве и в России храмы пустуют, особенно новые полностью безлюдные.
Поэтому Гундяев не желает терять такой жирный кусок, как доход из Украины и недвижимость там.
kryimzdick 12 октября 2018 | 21:07
Уроды пользуются тем, что демократия не расстреливает
minerr 12 октября 2018 | 21:24
kryimzdick: Ты это "небесной сотне" и полсотни одесситов расскажи. Дончанам не рассказывай - они за такую ложь и пи морде могут надавать.
kryimzdick 12 октября 2018 | 21:27
minerr: А че было в Одессе?
benin_papa__ 12 октября 2018 | 21:36
kryimzdick:
В Одессе паразитологи прописали глистам глистогонное.
И нет в Одессе войны. И Боинги над Одессой летают.
minerr 12 октября 2018 | 21:39
benin_papa__: Глистоногое выдавалось под Илловайском и Дебальцево - до сих пор все посадки и поля свидомый навоз переваривают.
polikarpich 12 октября 2018 | 21:28
minerr: И много там коренных дончан осталось?
minerr 12 октября 2018 | 21:46
polikarpich: Ты лучше поинтерисуйся сколько в Залежной жителей осталось после 25-ти лет "Незалежности".
alex55 12 октября 2018 | 21:08
От "вежливых ихтамнету" надо понимать....
beliy_negr 12 октября 2018 | 21:26
Обезьяны верящие в святых обезьян, и единого обезьяннего Бога...
Когда люди уже начнут умнеть?
Воспринимать всерьез ряженых клоунов в золотой парче, на элитных иномарках, верх глупости и неуважения к собственному рассудку.
benin_papa__ 12 октября 2018 | 21:34
Бдить надобно в оба глаза.
Сейчас запросто попрут косяком заблудившиеся псковские верующие и доведённые до отчаянья свшницы и ключники...
ly4_sveta 12 октября 2018 | 21:49
От российских гэбэшных провокаторов всего можно
ожидать. Для них нет ничего святого - издеваются,
глумятся, шантажируют, травят, оскорбляют, врут, захватывают,
убивают, верующие или неверующие, больные или
здоровые, дети или старики - им плевать, если задумали
что-то развязать, столкнуть и натравить пойдут втихаря и
исподтишка, а потом нахрапом, ломая через колено.
ugiazov 12 октября 2018 | 21:55
Церковь должна объединять страну. Особенно когда идёт война, нельзя иметь какое-то разделение.
piterjanis 12 октября 2018 | 22:02
ugiazov: укровласть и не прекращает гражданскую войну,всё для этого делает
vinnedi 12 октября 2018 | 22:03
ugiazov: А аннексирование Крыма в угоду своему тухлому рейтингу- способствовало объединению двух братских народов???