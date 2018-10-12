Национальная полиция Украины усиливает охрану храмов

Это делается, чтобы не допустить провокаций, столкновений и конфликтов на религиозной почве, а также захвата церковных объектов и имущества. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

Накануне Синод Константинопольского патриархата снял анафему с двух патриархов церквей на Украине признал обе церкви каноническими. В РПЦ это назвали легализацией раскола. Глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион не исключил массовых попыток захвата храмов на Украине из-за намерения создать единую церковь в стране.