Z Архив новостей новости
5 27 6 6547
21:00, 12 октября 2018

Детский хор исполнил песню, посвященную пенсионной реформе и повышению НДС

Запись с концерта, где дети поют «мне плевать на ваш НДС. Не страшнее, чем диатез», а также «пенсию копить загодя научило нас общество», появилась в социальных сетях, — сообщает телеканал «Дождь». Где проходил концерт и чему был посвящен, пока неизвестно.

Комментарии

27

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

allpha00 12 октября 2018 | 21:05

Экономистов растят!

kottigr1 12 октября 2018 | 21:07

allpha00: Причем эти экономисты будут готовы ко всему.. На том концерте дети ещё и пели немного переделанный "Владимирский централ"..

danko1 12 октября 2018 | 21:17

kottigr1: Вовлекать детей в политику, к тому же заставлять петь дебильные песни о дяде Вое и пенсиях, - это преступление.
И это преступление власти, а не Навального, на митинги которого школьники сами идут, не желая жить в преступном государстве, где у них нет будущего.

stebinmaku 12 октября 2018 | 21:28

"Дедушка рядышком с бабушкой вместе поют эту песню.."

minerr 12 октября 2018 | 21:35

danko1: И это преступление власти, а не Навального,
--
Так этих деток уже по детдомам распределили, а их родителей по лагерям. Соседей и всех кто эту песню слушал туда же - пусть канал роют.

archibald_dandy_esquire 12 октября 2018 | 21:07

allpha00:
а песенку "Убивай пенсионеров, чтобы лучше нам жилось!" еще не разучили?

neburzhui2 12 октября 2018 | 21:48

archibald_dandy_esquire:
А зачем старые и больные в капиталистическом обществе потребления ?

nf5096004 12 октября 2018 | 22:00

neburzhui2: вы хотели сказать в феодальном? В Германии, США и других развитых странах, где процветает капитализм, платят такие пенсии, какие нашим пенсионерам и не снились.

kottigr1 12 октября 2018 | 22:01

neburzhui2: Путинской феодальной РФ до капитализма ещё лет 400 зреть нужно..

all_seeing74 12 октября 2018 | 21:06

Раньше была золотая фраза под понятными картинками: БЕЗ СЛОВ!))) похоже опять актуально, как и хождение на пикеты и демонстрации с чистыми листиками и транспорантами, все прекрасно знают че там может быть написано!))))

yan19 12 октября 2018 | 21:09

Дети: Только тем плевать на НДС, чьи мозги повредил датез..

eduard53 12 октября 2018 | 21:10

штурмовики-портянки, путин-югенд, всё фашизоидным путём ...

polikarpich 12 октября 2018 | 21:18

eduard53:

Наш детский хор ввели во двор,
Лязгнул ружейный затвор.
Командой "Пли!" как вы могли
Наш прекратить разговор?

Жизнь разносилась как туфля,
Из потолка растет петля..
Проклятая петля!
Душу выпьет конопля,
Тело приберёт земля.

Вчера у нас вдруг свет погас,
Люди все кинулись в пляс.
Плясал дурдом, а под столом
Кто-то выдавливал глаз.

Жизнь разносилась как туфля,
Из потолка растет петля..
Проклятая петля!
Душу выпьет конопля,
Тело приберёт земля.

uhovostro 12 октября 2018 | 21:14

Ждём патриотических хитов от рок-группы ясельного возраста...

asyrj 12 октября 2018 | 21:16

Затягивать пояса надо учиться начиная с коротких штанишек.
(Учиться, учиться и еще раз учиться!)

shalunok 12 октября 2018 | 21:16

Вот это может быть самое страшное - детские души калечить.

grashupfer 12 октября 2018 | 21:17

Не... Ну это ваще тьма).

Детей отныне на всякий случай следует воспитывать дома. Следующим шагом, похоже, в школах и вообще в любых детских учреждениях такими темпами введут обязательную всеобщую лоботомизацию подрастающего поколения, ведь это необходимое действие для самосохранения режима ещё на время.

danko1 12 октября 2018 | 21:42

grashupfer: Домашнее обучение имеет большое преимущество.

grashupfer 12 октября 2018 | 21:49

danko1: Мало того, что имеет преимущество, так теперь, как мы не можем не заметить, оно становится необходимостью)

cellculture 12 октября 2018 | 21:21

Так паразиты, которые на нас кормятся, приучают кормить их детей.

sim 12 октября 2018 | 21:28

Деградация промышленности, космоса, экономики, технологий, политики - ничто по сравнению с моральным разложением общества. Которое уже не понимает, что такое хорошо и что такое плохо. И которому по большому счету глубоко наплевать на разницу между плохо и хорошо.
Вот это печально.

midnightblues 12 октября 2018 | 21:32

Папуасы должны петь такое по определению
Мганга разрешил

grashupfer 12 октября 2018 | 22:03

midnightblues: :) Вы полагаете, что последнее слово, которое путин услышит перед своей жестокой кончиной будет - "мугунини"?)

midnightblues 12 октября 2018 | 22:26

grashupfer: Возможно,что слов не будет
И у Золотухина есть стоимость

sprav77 12 октября 2018 | 21:54

Хор оболванили? Дети от быдло?

savl_1 12 октября 2018 | 21:55

Если взрослые неспособны отстоять свои права, вступают дети. Фразы очень правильные.
А раньше дети пели (неужели были такие времена?):
Вместе весело шагать по просторам,
По просторам, по просторам
И, конечно, припевать лучше хором,
Лучше хором, лучше хором.

Нам счастливую тропинку выбрать надобно,
Раз дождинка, два дождинка - будет радуга,
Раз дощечка, два дощечка - будет лесенка,
Раз словечко, два словечко - будет песенка.

ugiazov 12 октября 2018 | 22:07

Дарю для новых текстов:
"Стало скучно твою мать, пойду укропов убивать".
"Пусть в Сирии меня американцы грохнут, я даже с радостью за Асада подохну"

Самое обсуждаемое

Новости

Российский МИД считает действия Вселенского патриарха провокацией, поддерживаемой Вашингтоном С соответствующим заявлением выступил глава ведомства Сергей Лавров…

5 91 6 6924
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Проект бюджета на 2019 г. Развитие и 100% выполнение социальных обязательств Москва стягивает ресурсы со всей страны? Наоборот, мы делимся своими ресурсами с другими регионами России…

5 81 6 7510 10.10
Kмосква, бюджет, общество, мнения
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 213 6 20806 10.10
Новости

Саратовский министр считает, что можно питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц Но сама она попробовать так пожить отказалась…

5 73 6 7636
Новости

В Кремле обещают защищать интересы православных на Украине, как защищают интересы русскоговорящих Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это произойдет, если события войдут в русло противоправных действий…

5 78 6 8529
Голосование
Для вас присутствие российских военных на территории иностранного государства — это:
5 78 6 8823 10.10
Блоги

Владимир Познер журналист

О том, чем похожи Россия и США С другой стороны, попробуйте вы найти в американских СМИ, но только в главных, разумеется, что-нибудь позитивное о России. Я пробовал и не нашел…

5 220 6 25700 09.10
Kполитика, общество, сша, рф, мнения
Новости

В Русской православной церкви предложили низложить патриарха Варфоломея и членов его синода Эта инициатива выдвинута на фоне вчерашнего решения продолжить предоставление автокефалии Украине…

5 91 6 10674
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов…

5 101 6 12347 07.10
Kобщество, путин, день рождения, чечня, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи-солдаты сражались в рядах вооруженных сил России, а их родственников выселяли из западных губерний, говоря о том, что они, на самом деле, прогермански настроены…

5 68 6 8737 08.10
8читать ;смотреть
Kистория, видео, национальности, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Россия в спасении не нуждается Не сомневаюсь, что записные русофобы в ПАСЕ попытаются выдать это за свою победу. Только над кем и над чем?..

5 230 6 29864 10.10
Kпасе, рф, государство, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы

2990050

5 54 6 7086 00:05
#слушать 01:45:11 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Спасибо судьбе, что у России он есть Нам не всегда везло на лидеров…

5 357 6 48588 07.10
Kпутин, день рождения, власть, мнения
Блоги

МИД РФ: Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность Кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов…

5 84 6 11912 08.10
Kполитика, нидерланды, сша, мид, события
Новости

В РПЦ предлагают созвать в Москве чрезвычайный православный собор для низложения патриарха Варфоломея Об этом, в частности, написал на своей странице в Фейсбуке член синодальной библейско-богословной комиссии Московского патриархата Андрей Новиков…

5 74 6 10602
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ Мы верили в непобедимого Хабиба Мы верили в непобедимого Хабиба Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской…

5 107 6 15438 07.10
8читать ;смотреть
Kспорт, политика, события

Популярное за неделю

Новости

Кадыров трудоустроил жителя Чечни, который бросил банку в пассажира столичного автобуса с криком «Ахмат – Сила» Теперь Турпал Хасиев будет заниматься благоустройством улиц Грозного…

5 16 6 39584
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Потом эту бумажку в России публично раздобыл Сергей Канев, и вы удивляетесь, что ему шьют покушение на президента: так это и было покушение на президента!..

5 210 6 155520 06.10
#слушать 47:58 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 213 6 20806 10.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Обвал Паника верхушки хорошо видна по запущенным слухам о конституционной реформе. Это говорит о том, что там отчаянно пытаются найти способ для того, чтобы сохранить себя во власти…

5 287 6 359124 09.10
Kполитика, власть, общество, рф, события
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ К началу войны все готово К началу войны все готово Путин лишний раз подтвердил, что не прогибается под давлением…

5 90 6 168834 07.10
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7331375
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы

6 3698825

Сегодня в эфире