Детский хор исполнил песню, посвященную пенсионной реформе и повышению НДС
Запись с концерта, где дети поют «мне плевать на ваш НДС. Не страшнее, чем диатез», а также «пенсию копить загодя научило нас общество», появилась в социальных сетях, — сообщает телеканал «Дождь». Где проходил концерт и чему был посвящен, пока неизвестно.
Комментарии27
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allpha00 12 октября 2018 | 21:05
Экономистов растят!
kottigr1 12 октября 2018 | 21:07
allpha00: Причем эти экономисты будут готовы ко всему.. На том концерте дети ещё и пели немного переделанный "Владимирский централ"..
danko1 12 октября 2018 | 21:17
kottigr1: Вовлекать детей в политику, к тому же заставлять петь дебильные песни о дяде Вое и пенсиях, - это преступление.
И это преступление власти, а не Навального, на митинги которого школьники сами идут, не желая жить в преступном государстве, где у них нет будущего.
stebinmaku 12 октября 2018 | 21:28
"Дедушка рядышком с бабушкой вместе поют эту песню.."
minerr 12 октября 2018 | 21:35
danko1: И это преступление власти, а не Навального,
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Так этих деток уже по детдомам распределили, а их родителей по лагерям. Соседей и всех кто эту песню слушал туда же - пусть канал роют.
archibald_dandy_esquire 12 октября 2018 | 21:07
allpha00:
а песенку "Убивай пенсионеров, чтобы лучше нам жилось!" еще не разучили?
neburzhui2 12 октября 2018 | 21:48
archibald_dandy_esquire:
А зачем старые и больные в капиталистическом обществе потребления ?
nf5096004 12 октября 2018 | 22:00
neburzhui2: вы хотели сказать в феодальном? В Германии, США и других развитых странах, где процветает капитализм, платят такие пенсии, какие нашим пенсионерам и не снились.
kottigr1 12 октября 2018 | 22:01
neburzhui2: Путинской феодальной РФ до капитализма ещё лет 400 зреть нужно..
all_seeing74 12 октября 2018 | 21:06
Раньше была золотая фраза под понятными картинками: БЕЗ СЛОВ!))) похоже опять актуально, как и хождение на пикеты и демонстрации с чистыми листиками и транспорантами, все прекрасно знают че там может быть написано!))))
yan19 12 октября 2018 | 21:09
Дети: Только тем плевать на НДС, чьи мозги повредил датез..
eduard53 12 октября 2018 | 21:10
штурмовики-портянки, путин-югенд, всё фашизоидным путём ...
polikarpich 12 октября 2018 | 21:18
eduard53:
Наш детский хор ввели во двор,
Лязгнул ружейный затвор.
Командой "Пли!" как вы могли
Наш прекратить разговор?
Жизнь разносилась как туфля,
Из потолка растет петля..
Проклятая петля!
Душу выпьет конопля,
Тело приберёт земля.
Вчера у нас вдруг свет погас,
Люди все кинулись в пляс.
Плясал дурдом, а под столом
Кто-то выдавливал глаз.
Жизнь разносилась как туфля,
Из потолка растет петля..
Проклятая петля!
Душу выпьет конопля,
Тело приберёт земля.
uhovostro 12 октября 2018 | 21:14
Ждём патриотических хитов от рок-группы ясельного возраста...
asyrj 12 октября 2018 | 21:16
Затягивать пояса надо учиться начиная с коротких штанишек.
(Учиться, учиться и еще раз учиться!)
shalunok 12 октября 2018 | 21:16
Вот это может быть самое страшное - детские души калечить.
grashupfer 12 октября 2018 | 21:17
Не... Ну это ваще тьма).
Детей отныне на всякий случай следует воспитывать дома. Следующим шагом, похоже, в школах и вообще в любых детских учреждениях такими темпами введут обязательную всеобщую лоботомизацию подрастающего поколения, ведь это необходимое действие для самосохранения режима ещё на время.
danko1 12 октября 2018 | 21:42
grashupfer: Домашнее обучение имеет большое преимущество.
grashupfer 12 октября 2018 | 21:49
danko1: Мало того, что имеет преимущество, так теперь, как мы не можем не заметить, оно становится необходимостью)
cellculture 12 октября 2018 | 21:21
Так паразиты, которые на нас кормятся, приучают кормить их детей.
sim 12 октября 2018 | 21:28
Деградация промышленности, космоса, экономики, технологий, политики - ничто по сравнению с моральным разложением общества. Которое уже не понимает, что такое хорошо и что такое плохо. И которому по большому счету глубоко наплевать на разницу между плохо и хорошо.
Вот это печально.
midnightblues 12 октября 2018 | 21:32
Папуасы должны петь такое по определению
Мганга разрешил
grashupfer 12 октября 2018 | 22:03
midnightblues: :) Вы полагаете, что последнее слово, которое путин услышит перед своей жестокой кончиной будет - "мугунини"?)
midnightblues 12 октября 2018 | 22:26
grashupfer: Возможно,что слов не будет
И у Золотухина есть стоимость
sprav77 12 октября 2018 | 21:54
Хор оболванили? Дети от быдло?
savl_1 12 октября 2018 | 21:55
Если взрослые неспособны отстоять свои права, вступают дети. Фразы очень правильные.
А раньше дети пели (неужели были такие времена?):
Вместе весело шагать по просторам,
По просторам, по просторам
И, конечно, припевать лучше хором,
Лучше хором, лучше хором.
Нам счастливую тропинку выбрать надобно,
Раз дождинка, два дождинка - будет радуга,
Раз дощечка, два дощечка - будет лесенка,
Раз словечко, два словечко - будет песенка.
ugiazov 12 октября 2018 | 22:07
Дарю для новых текстов:
"Стало скучно твою мать, пойду укропов убивать".
"Пусть в Сирии меня американцы грохнут, я даже с радостью за Асада подохну"