Детский хор исполнил песню, посвященную пенсионной реформе и повышению НДС

Запись с концерта, где дети поют «мне плевать на ваш НДС. Не страшнее, чем диатез», а также «пенсию копить загодя научило нас общество», появилась в социальных сетях, — сообщает телеканал «Дождь». Где проходил концерт и чему был посвящен, пока неизвестно.