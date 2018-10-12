Россельхознадзор отчитался об уничтожении 5,5 тонн санкционных сыров, колбасы и мяса
Это продукты из Великобритании, Дании, Германии, Нидерландов, найденные на складе в Москве. Сегодня деликатесы раздавили и сожгли на полигоне отходов в Московской области.
Найденная партия санкционной еды оказалась одной из самых крупных за все время действия продовольственного эмбарго, — отмечает агентство Интерфакс.
Комментарии23
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rjyxfycrjt 12 октября 2018 | 20:33
Мрази и падали, гореть в аду
kottigr1 12 октября 2018 | 20:37
rjyxfycrjt: Продуктовый нацизм...
eternity88 12 октября 2018 | 20:49
kottigr1: при всех своих уродствах и преступлениях перед человечеством германиские нацисты варили "highly likely" лучшие в мире пиво и колбасы, производили лучшие в мире автомобили и гражданские самолеты. Качество товарного ассортимента путинских рукожопов разве что на "фабрику отбросов нацизма" тянет.
kottigr1 12 октября 2018 | 20:53
eternity88: В ГУЛАГе всё наоборот.. Просто российские товары - это сами жертвы нацизма и выглядят как узники фашистских концлагерей.
eduardz 12 октября 2018 | 20:39
rjyxfycrjt: +100500
yan19 12 октября 2018 | 20:41
eduardz: kottigr1: Отчитались?
Выбросили в пропасть?
djuga 12 октября 2018 | 20:42
rjyxfycrjt: Мрази и падали, гореть в аду
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Россельхознадзор с гордостью отрапортовал: несколько тонн деликатесов "раздавили и сожгли на полигоне отходов в Московской области."
Вот это я понимаю, работают люди! Создать что-то даже близко похожее мы не умеем, а вот разрушить, раздавить или сжечь - это мы запросто! Это даже не варварство, это абсолютная неадекватность, гнилая сущность, злоба и ненависть - ведь без всего этого уничтожить никак не получится.
Мы всё дальше от цивилизации, а страна всё больше напоминают место, где людям не место.
hastings 12 октября 2018 | 20:34
Мерзость порожденная сатанинскими европейскими кулинарами должна сгинуть под гусеницами наших тракторов!
ura_123 12 октября 2018 | 20:41
hastings: У вас нет своих тракторов,либо белорусские либо производства дальнего зарубежья))))
sparky 12 октября 2018 | 20:51
hastings: Скажи, дорогой, ты телевизор отечественного производства смотришь или санкционный от кругомврагов? А если не отечественный, то почему до сих пор не положил под гусеницы отечественного танка?
rjyxfycrjt 12 октября 2018 | 20:37
Мрази и падали, когда прекратится этот бред
polsan 12 октября 2018 | 20:37
Зачем же их уничтожать, если они отменного качества?! Раздали бы лучше малоимущим. Порадовали бы хоть чем-то!
vorthyn 12 октября 2018 | 20:38
Позорище!!!!!
polikarpich 12 октября 2018 | 20:40
vorthyn: Ну и что за это надо делать? Вот тут как раз рука и тянется к "товарищу маузеру".
ihor_syvoryj 12 октября 2018 | 20:39
- Разбить?
- Разбить!
- Поллитра???
- Поллитра!
- Вдребезги!?
- Ну, конечно - вдребезги!!!
- Да я тебя......
- Но-но-но!!!
ura_123 12 октября 2018 | 20:39
Продовольственное эмбарго введённое руководством рф против собственного народа))))
hagana 12 октября 2018 | 20:41
Ну не гады ли? Полно детских домов и домов престарелых,для которых
эти продукты были бы праздником!
oldbobby 12 октября 2018 | 20:41
Ну вот, ведь могут, если захотят, работают люди. Кабы все так, вот бы зажили.
ura_123 12 октября 2018 | 20:46
oldbobby: Так вроде и зажили? Налоги подняли,пенсионный возраст подняли,цены на топливо подняли,вот теперь уж точно заживём!
Не хуже Венесуэлы)))
panpronas 12 октября 2018 | 20:45
Интересно, читать новости об уничтожении продуктов. Напоминает: «Кавказкая пленница»
«Три порции шашлыка — выбросила в пропасть.»
piter_ug 12 октября 2018 | 20:46
За каждый уничтоженный килограмм ответят.
kochar 12 октября 2018 | 20:51
Это не люди,это скот.
ladyirina 12 октября 2018 | 20:54
Патриотизм "по путински"