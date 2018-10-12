Большинство россиян хотели бы видеть на посту губернатора беспартийного местного жителя в возрасте от 41-го года до 45-ти лет. Он должен быть выходцем из сфер производства или образования, здравоохранения или культуры. Большинство опрошенных хотели бы, чтобы глава региона был волевым, решительным и настойчивым, — показал опрос фонда «Общественное мнение». Как отмечает Би-би-си, из тех, кого президент Владимир Путин назначил руководить регионами в последнее время, полностью этим критериям не соответствует никто.