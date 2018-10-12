Большинство россиян хотели бы видеть на посту губернатора беспартийного местного жителя в возрасте
Большинство россиян хотели бы видеть на посту губернатора беспартийного местного жителя в возрасте от 41-го года до 45-ти лет. Он должен быть выходцем из сфер производства или образования, здравоохранения или культуры. Большинство опрошенных хотели бы, чтобы глава региона был волевым, решительным и настойчивым, — показал опрос фонда «Общественное мнение». Как отмечает Би-би-си, из тех, кого президент Владимир Путин назначил руководить регионами в последнее время, полностью этим критериям не соответствует никто.
Комментарии5
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kokeshi 12 октября 2018 | 20:33
Хотеть беспартийного это экстремизм.
eternity88 12 октября 2018 | 20:42
kokeshi: это не экстремизм, а тупизм - за почти двадцать лет фактически однопартийной системы можно было бы понять, что человек без политических взглядов да еще и в возрасте (это 55+, как я понимаю) за всю свою "взрослую жизнь" ничего не добился и даже не сумел или не отважился высказать публично свое мнение относительно положения дел в стране...
"Престарелого невидимку на царство!!!"
astet 12 октября 2018 | 20:45
kokeshi: холопы хотят своего,
но голосуют за путинского единоросса
или путинскую шестёрку из КПРФ, СР или ЛДПР ;)))
Нет, говорите, другого выбора?
А нет его потому,
что до этого вы проголосовали
за вурдалака Путина!!!
kottigr1 12 октября 2018 | 20:51
kokeshi: В "проклятом" США и на "загнивающем Западе" для высоких постов достаточно и простого кота... Не понимают всей ответственности !
ly4_sveta 12 октября 2018 | 20:53
У Путина свои критерии. Главный из них - холуйство, да, и
контингент должен быть «соответствующим» - охранники,
менты, чекисты и прочий военный люд, который ни в зуб
ногой, в управлении экономикой.